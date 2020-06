Liesbeth Vandermeeren (CD&V) wil pakjesautomaat in centrum: “Logistieke ondersteuning is een must voor lokale handel” Bart Mertens

27 juni 2020

18u00 7 Leuven De stad Leuven lanceerde zopas een coronaplan om de getroffen sectoren zo goed mogelijk te ondersteunen. Meerderheidspartij CD&V lag mee aan de basis van de meer dan honderd maatregelen. Vlaams parlementslid Karen Brouwers en fractieleidster Liesbeth Vandermeeren hopen dat het steunplan de ‘coronapijn’ kan verlichten in moeilijke economische tijden. “Drie punten uit het plan verdienen bijzondere aandacht”, stelt Vandermeeren.

1. Laagdrempelige sportinfrastructuur

De Romeinse dichter Juvenalis wist het al en bij CD&V Leuven zijn ze het nog niet vergeten: een gezonde geest in een gezond lichaam. Of ook: sport verhoogt de weerstand. De Leuvense meerderheidspartij is dan ook tevreden dat er in het Leuvense steunplan voor de coronacrisis aandacht is voor beweging en sport in eigen buurt. “Door laagdrempelige sportactiviteiten in het coronaplan op te nemen, willen we zoveel mogelijk Leuvenaars aan het bewegen krijgen”, zegt fractieleidster Liesbeth Vandermeeren. “Zo zullen Leuvenaars van alle leeftijden tijdens de zomer kunnen deelnemen aan sportsessies in hun buurt. Om echt elke Leuvenaar aan het sporten te krijgen, moeten we ook laagdrempelige sportinfrastructuur ter beschikking stellen. Ik denk onder meer aan nieuwe beweegbanken en fitnesstoestellen in Leuvense parken. Niet iedereen kan zich helaas een duur abonnement in een fitnessclub permitteren.”

Het voelde tegenstrijdig om Leuven te promoten als shoppingstad en tegelijkertijd in te zetten op webshops, maar ondertussen weten we wel beter Liesbeth Vandermeeren, fractieleidster voor CD&V Leuven

2. Leuvense troostplekken

CD&V-gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid Karin Brouwers vestigt dan weer de aandacht op de herdenking van deze ongeziene gezondheidscrisis. “Ferm, de grootste Vlaamse vrouwenorganisatie, nam een prachtig initiatief: de troostplekken. Dat is een openbaar stukje groen waar je bloembollen kunt planten in de nabijheid van een troostpaneel met een inspirerend gedicht. Ik zie in de Vijvers van Bellefroid een geschikte locatie, maar ook de vele Leuvense bossen, abdijen en andere idyllische plekjes bieden mogelijkheden. En wat te denken van een kunstzinnige fontein op het Martelarenplein? Die fontein zou onze tranen kunnen verbeelden voor de mensen die ons verlieten, maar ook het zweet en het stille verdriet van de ingepakte zorgverstrekkers.”

3. Pakjesautomaat in centrum

Leuven is een shoppingstad, maar webshops zijn er –zeker na de lockdown - niet meer weg te denken. CD&V Leuven wil blijven inzetten op beleving, maar is tegelijkertijd ook niet blind voor de toekomst. “Het voelde tegenstrijdig om Leuven te promoten als shoppingstad en tegelijkertijd in te zetten op webshops, maar ondertussen weten we wel beter”, zegt Liesbeth Vandermeeren. We willen lokale handelaars op drie vlakken faciliteren bij het webshoppen: communicatie, het platform www.webshoppeninLeuven.be en logistieke ondersteuning. Zo denk ik bijvoorbeeld aan een pakjesautomaat in het stadscentrum waar Leuvense handelszaken na sluitingstijd bestellingen kunnen achterlaten. Van zodra het pakje in de automaat zit, krijgt de klant een code om het af te halen. Om trouw te blijven aan ‘koop lokaal’, stellen we deze automaat enkel ter beschikking aan lokale Leuvense handelszaken.”