Lies Verlinden (N-VA) heeft groene vingers. “Fier op mijn reus van 59 centimeter...” Bart Mertens

17 augustus 2019

14u30 1 Leuven Lies Verlinden van N-VA Leuven heeft groene vingers en levert meteen het bewijs met een courgette die ze zelf omschrijft als ‘haar reus’. Niet verwonderlijk want de groente die ze zopas zelf kweekte in haar tuin meet een respectabele 59 centimeter. “Mooi resultaat voor een eerste experiment”, aldus Lies Verlinden.

Het is komkommertijd maar niet ten huize Lies Verlinden. Daar is het overduidelijk ‘courgettentijd’. De Leuvense politica van N-VA waagde zich aan een kweekexperiment in haar tuin en het resultaat mag er zijn. Zopas oogstte Lies een opvallend grote courgette waarmee ze fier poseert op haar Facebook-pagina. De dubbelzinnige opmerkingen neemt ze er overigens graag bij met de mededeling ‘Goeiemorgen! Ik heb vanmorgen een GIGA courgette geoogst! Look at it. LOOK AT THIS MONSTER! Foute mopjes welkom.” Lies Verlinden is blij dat ze haar groene vingers heeft ontdekt maar overweegt vooralsnog geen overstap naar Groen. “Maar het is wel de eerste keer dat ik mijn groene vingers bovenhaal in de tuin met deze reus van 59cm tot gevolg”, klinkt het. Toch is de ‘reus’ van Lies Verlinden niet groot genoeg om records te breken want in ons land werden al meerdere courgetten van meer dan anderhalve meter gekweekt. Of Lies Verlinden ooit die respectabele lengte zal bereiken met haar kweekexperimenten valt nog af te wachten…