Lies Corneillie (Groen) en Line De Witte (PVDA) halen uit naar Camelot Europa. “Kwetsbare gezinnen dreigden dakloos te worden”, zegt De Witte Bart Mertens

23 oktober 2019

19u30 0 Leuven Sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal sloot dit voorjaar een overeenkomst met Camelot Europa voor een 40-tal leegstaande appartementen in Lolanden in Kessel-lo die afgebroken zullen worden. In afwachting daarvan kon Camelot de appartementen verhuren aan een lage huurprijs. Ondertussen blijkt dat de firma zich niet aan de afgesproken voorwaarden houdt waardoor huurders zelfs dakloos kunnen worden, al zal de stad er wel alles aan doen om dat te voorkomen.

Maakt Camelot Europa zich schuldig aan wanpraktijken in Lolanden in Kessel-Lo? Volgens Line De Witte van PVDA Leuven bestaat daar weinig twijfel over. “Camelot Europe kan je op zijn minst een bedenkelijke organisatie noemen. Men vraagt vrij veel geld voor woningen die in zeer slechte staat zijn en de personen die deze woningen ‘bezetten’, kunnen er ongeveer op elk moment worden uitgezet. Na controle bleek dat deze woningen onbewoonbaar zijn en zo dreigen tientallen kwetsbare gezinnen op 7 november op straat te worden gezet.”

Wat is er aan de hand? Dit voorjaar sloot sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal een overeenkomst met Camelot Europa. De firma kreeg het beheer in handen van een 40-tal leegstaande appartementen in Lolanden in Kessel-Lo. Die appartementen worden op termijn afgebroken maar Camelot mag ze in afwachting daarvan verhuren aan een lage prijs. Meer concreet zou het gaan om 250 euro. Op die manier ontloopt Dijledal leegstandstaks en voorkomt de sociale huisvestingsmaatschappij dat de panden in handen van krakers vallen. Camelot sluit overigens geen normale huurovereenkomst af maar een zogenaamde ‘bezetting te bede’ die op eender welk moment kan worden opgezegd door één van beide partijen. Tot zover geen vuiltje aan de lucht maar na herhaaldelijke controles bleek dat Camelot Europa zich niet aan de afgesproken voorwaarden houdt en dat heeft zware gevolgen voor de bewoners. De appartementen werden immers onbewoonbaar verklaard waardoor de betrokken bewoners ten laatste op 7 november het dak boven hun hoofd verliezen. Opvallend gegeven: Camelot Europa is door de Vlaamse overheid aangesteld als bewaker van leegstaande sociale woningen.

Line De Witte van PVDA bracht de kwestie op de gemeenteraad en vond in schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) een medestander. “Camelot Europe hield zich niet aan de voorwaarde dat het eerst over een conformiteitsattest moest beschikken vooraleer de panden verhuurd konden worden”, klinkt het. “Ondanks meerdere kansen om de nodige aanpassingen te doen, gebeurde dat niet. Om die reden konden we niet anders dan alle appartementen onbewoonbaar te verklaren. Momenteel zijn via Camelot 33 appartementen bewoond door 51 bewoners. Voor hen moet uiterlijk tegen 7 november een andere woonst gevonden worden.”

Oplossing

De Witte en Corneillie spraken op de gemeenteraad af om een vergadering te organiseren in het Stadskantoor om die zoektocht in goede banen te leiden. “Het gaat over kwetsbare mensen die vaak op de wachtlijst staan voor een sociale woning en dus niet zomaar een woning zullen vinden in onze dure stad. Mensen zouden nooit uit hun woning mogen worden gezet zonder dat er een alternatief voorzien wordt”, zegt Line De Witte. Dat zal uiteindelijk ook niet gebeuren want schepen Corneillie stelt nu alles in het werk om nieuw onderdak te vinden voor de bewoners van Lolanden. Onder meer noodwoningen van het OCMW komen in aanmerking maar ook de site van Scheut. Van hardhandige uitzettingen zal dus geen sprake zijn en dat verheugt Line De Witte van PVDA. “Het blijft vreemd dat Dijledal samenwerkte met dit soort organisatie maar het feit dat het stadsbestuur er in de toekomst niet meer mee in zee wil, is een zeer goede zaak.”