Lies Corneille over Telegram chatgroep en homofoob geweld: “Gruwelijk, tendens in heel Europa is niet gunstig” Joris Smets

17 augustus 2020

19u05 0 Leuven De Telegram chatgroep en de instagrampagina van ‘Criminal System’ werden gisteren door onze redactie aan het licht gebracht. De leden, vooral Tsjetsjenen, verheerlijken er geweld met honderden filmpjes en gaan online ook op zoek naar mensen die in hun ogen een pak slaag verdienen. Vooral holebi’s komen in hun vizier terecht. Lies Corneillie, schepen van gelijke kansen, reageert verbolgen en stelt dat Stad Leuven intensief samenwerkt met verschillende diensten om de holebi gemeenschap te ondersteunen.

“Er wordt in de chatgroep actief gestimuleerd om dat soort geweld te plegen onder homofobe motieven”, stelt Lies Corneillie. “De feiten zijn echt gruwelijk en het is duidelijk dat dit heel verontrustend is. Het is goed dat de politie en het parket dit zeer ernstig nemen. Hopelijk is men instaat om de georganiseerde structuur achter de chatgroep te ontmantelen. Ik wil vermijden te zeggen dat het probleem bij een bepaalde gemeenschap ligt, dat zou te gemakkelijk zijn. De leden blijken ook in verschillende steden en gemeenten actief. Het is een probleem dat Leuven overstijgt.” Voor het parket van Leuven is het hoe dan ook menens, “in de mate van het mogelijke worden personen geïdentificeerd, onder anderen diegene die homofobe reacties gaven”, klinkt het bij Julie Plevoets van het Leuvense parket.

Holebi gemeenschap

Stad Leuven zet zich al ruime tijd in voor de LGBT-gemeenschap (Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders). “Als politiek kunnen we helaas niet veel aan deze gruwelijke feiten doen, dat is politiewerk. Met stad Leuven zetten we echter sterk in op preventie en sensibilisatie. Wij werken intensief samen met verschillende diensten daarvoor zoals het Regenbooghuis, het onderwijs en de politie. Zij krijgen ook vorming over hoe met slachtoffers van holebi geweld om te gaan. Waar we kunnen helpen, helpen we. Het gaat over gelijke kansen t kunnen we aanbieden, helpen. Gaat over gelijke kansen, stimuleren, sensibiliseren

“De tendens in heel Europa is echter niet gunstig”, vervolgt de schepen van gelijke kansen in Leuven. “Polen, Hongarije, Rusland en de toenemende populariteit van extreem rechts... Geweld neemt in het algemeen toe en de rechten van de LGBT-gemeenschap zijn helemaal nog niet verworven. Dat is heel jammer om vast te stellen en dat moet veranderen.”

“Tenslotte wil ik nog een oproep doen naar mensen die denken slachtoffer te zijn geweest. Racisme, seksisme, (homofoob) geweld,... Het is en blijft heel belangrijk om met je verhaal aangifte te doen bij de politie. Die feiten hebben we nodig om de dossiers sterk te maken en gerechtigheid te laten geschieden.”

De groepen van ‘Criminal System’ werden enkele uren nadat we onze bevindingen op HLN.be deelden, verwijderd.