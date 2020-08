Liefst Leuven en Uitgeverij Clavis bundelen de krachten: “Gezinsbubbels op zoek naar de vriendjes van Klein Wit Visje” Bart Mertens

29 augustus 2020

14u30 0 Leuven Liefst Leuven en Uitgeverij Clavis sloegen de handen in elkaar om een coronaveilig en gratis gezinsuitje in het centrum van Leuven te organiseren. Ze ontwikkelden een spannende zoektocht voor gezinnen.

Van 5 september tot en met 8 november kan je in de vitrines van tien winkels en horecazaken in Leuven op zoek naar de vriendjes van Klein Wit Visje, een bekend figuurtje uit de boeken van Uitgeverij Clavis. De zoektocht begint en eindigt aan de balie van Toerisme in de Naamsestraat 3 en als je alle oplossingen gevonden hebt, ontvang je een leuk geschenk. “Vergeet je smartphone niet voor onderweg, want in sommige vitrines kan je een QR-code scannen en kan je mooie muziekjes ontdekken”, zegt handelscoach Tine Vandeweerd van Liefst Leuven. “We zitten overigens niet stil want Liefst Leuven plant het hele najaar tal van campagnes en events. Onder welke vorm alles zal verlopen, is nog onzeker maar op de één of andere manier zullen we bij elke gelegenheid laten zien dat Leuven leeft. Zo staat ‘Braderie in je kot en in je favoriete shop’ nog op het programma op 5, 6 en 7 september. Begin oktober is er dan weer het ‘Weekend van de Klant’ als orgelpunt van ‘MODE in LEUVEN’. In november verwachten we dan weer de enige echte Sint en is er ook Leuven by Night.”