Levensgevaarlijk kruispunt aan de Rennessingel wordt heraangelegd EDLL

04 maart 2020

17u33 1 Leuven Het levensgevaarlijke kruispunt in Leuven, met name de oprit vanaf de Brusselsesteenweg op de Rennessingel, wordt deze zomer eindelijk heraangelegd. Er komt onder meer een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad. In de afgelopen acht jaar gebeurde er op die plaats reeds twee dodelijke ongevallen met fietsers.

In 2016 had toenmalig bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) beloofd om het kruispunt van de Brusselsesteenweg op de Rennessingel veiliger te maken, maar tot op heden is er aan de situatie nog niets veranderd. Het Agentschap Wegen en Verkeer bevestigt dat daar deze zomer verandering in komt. “De vergunning is momenteel lopende. Als alles volgens planning verloopt, starten we in de zomer met de werken. Er komt onder meer een bredere oprit en een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad van vier meter breed", zegt Carla Cox van Wegen en Verkeer.

“Omdat er bovenaan oude lindebomen staan, heeft het een hele tijd geduurd. Dat moest allemaal concreet bestudeerd worden”, aldus Wegen en Verkeer. In juli wordt er allereerst gestart met rooiwerken voor de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad. Voor de fietsers komt er iets lager een nieuwe oversteekplaats. Zij zullen niet langer onmiddellijk rechtdoor kunnen rijden op de oprit. Tijdens de werken zal de oprit wel volledig zijn afgesloten.

De werken duren normaliter een half jaar en worden in twee fases uitgevoerd. Over de exacte planning wordt later nog gecommuniceerd.