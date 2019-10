Levensgevaarlijk: auto’s halen rechts over fietspad in om niet te moeten wachten Andreas De Prycker

11 oktober 2019

09u00 6 Leuven Fietsers en voetgangers staan tegenwoordig elke dag doodsangsten uit als ze aan het befaamde kapotte putdeksel op de kruising van de Geldenaaksebaan en de Interleuvenlaan voorbijkomen. Sinds enkele weken is het putdeksel kapot, waardoor bestuurders die in de richting van de Expresweg rijden moeten wachten tot ze het deksel links kunnen passeren. Dat blijkt echter voor veel autobestuurders een zware opgave: velen rijden liever over het fietspad, wat erg gevaarlijke situaties met zich meebrengt. Er werden al enkele -gelukkig minder zware- ongevallen genoteerd. De stad Leuven zit verveeld met de zaak.

Mama Evi De Pré (42) fietst elke donderdag met haar 13-jarige dochter Janne vanuit Blanden langs de Geldenaaksebaan richting Leuven. Daar werd haar dochter donderdagochtend dan ook aangereden. “Een vrouw stak het putdeksel langs rechts voorbij en raakte mijn dochter daarbij. Mijn dochter en ik schrokken heel erg van de feiten, maar zij liep gelukkig geen verwondingen op. Ook de vrouw met de wagen was erg geschrokken. Dit is een gevaarlijk punt, zeker met de UCLL (University Colleges Leuven-Limburg) vlakbij. Het is wachten tot er ongelukken van komen. Zeker als je weet dat dit het ingang van het industrieterrein is, en er dus veel vrachtwagens dit punt kruisen”, zo zegt Evi.

Zij trekt aan de alarmbel. “Ik denk dat iedereen die hier voorbijkomt, weet dat er iets moet gebeuren. Het kan niet dat hier constant fietsers worden aangereden, maar toch gebeurt het. En ik moet toegeven: links voorbijsteken is óók niet evident. Het is een moeilijk punt”, klinkt het.

Leuvens Schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V) zit verveeld met de zaak, maar een oplossing is nog niet onmiddellijk voor morgen. “Het blijft wachten tot de aannemer het putdeksel geleverd krijgt. Het gaat om een putdeksel dat niet standaard is omdat het zwaar vervoer moet kunnen weerstaan. Het putdeksel werd daar al verschillende malen vervangen door een standaard putdeksel maar wordt telkens stukgereden omdat de zware vrachtwagens juist op dat punt draaien en door de torsie het deksel stuk wringen. Nu is een deksel besteld dat tegen deze zware belasting bestand is. Maar dat is niet zomaar uit stock te verkrijgen. En dat zorgt dus voor een lange levertijd”, zegt Vansina. Al hoopt hij dat dit zo snel mogelijk in orde is.

“Wij staan elke dag met de aannemer in contact om ‘er achter te zitten’ maar hij is afhankelijk van de leverancier. Zodra de aannemer het putdeksel heeft, zal hij het ook plaatsen. De politie gaat wel regelmatig ter plaatse om het verkeer ordentelijk te laten verlopen. Het rijden over het fietspad is natuurlijk een overtreding. We hebben al overwogen om het fietspad af te sluiten en de fietsers ook links van het putdeksel te laten rijden maar we vrezen nog meer hinder en een nog meer gevaarlijke situatie. Ik hoop alleszins dat het nu maximaal nog enkele weken zal duren want ik vind het ook een heel vervelende zaak die veel hinder veroorzaakt”, zo besluit Vansina.

De Leuvense politie kreeg ondertussen één melding van een ongeval binnen op deze plaats, gelukkig met beperkte schade. Zij bekijken of er oplossingen mogelijk zijn. “Ons fietsteam is er gisteren nog gaan kijken wat de mogelijkheden zijn op dat punt. De verkeersborden geven dan wel duidelijk aan wat te doen rond dat putdeksel, maar dat gebeurt vaak niet. Daarom denken we eraan om toch nog extra borden te plaatsen, of om het fietspad in een opvallend rode kleur te verven. Het verkeer omleiden op die plek is dan weer geen optie, want dan gaan er andere conflictgebieden ontstaan. Als we zien dat bestuurders zwakke weggebruikers in gevaar brengen, riskeren ze een tussenkomst van de politierechter. Rijden ze ‘enkel’ rechts in plaats van links langs het bord, riskeren ze enkele overtredingen: een voor het foutieve manoeuvre langs rechts, een eerstegraadsboete van 58 euro, en een voor het rijden op het fietspad, een tweedegraadsboete van 116 euro. Die boetes kunnen cumuleren, maar dat hangt van de vaststellende agent af”, bevestigt Leuvens politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.