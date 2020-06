Levenloos lichaam van tattoo-artiest aangetroffen op de Oude Markt Joris Smets

27 juni 2020

18u12 388 Leuven In Leuven zijn de hulpdiensten rond half twee ter plaatse gekomen op de Oude Markt voor een verdacht overlijden. Het levenloos lichaam van een 36-jarige man werd er gevonden in een appartement boven restaurant Karamna. Het parket van Leuven sloot een tussenkomst van derden ondertussen uit.



Een deskundige van het parket was ter plaatse om het verdacht overlijden te onderzoeken. Vrienden die op de plaats aanwezig waren omschrijven de man als een levensgenieter en iemand vol positieve energie. Hij was werkzaam als tattoo-artiest in Leuven en had nog veel projecten op stapel staan voor de toekomst. “Na onderzoek van de wetsdokter en de wapendeskundige, samen met het politieonderzoek, worden momenteel geen aanwijzingen gevonden voor tussenkomst van derden”, stelt Sarah Callewaert van het Leuvense parket.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op zelfmoord1813.be.