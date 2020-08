Levenloos lichaam van Eduard Timmermans (77) gevonden in Heverlee: “Onze grote zoektocht is voorbij, rust in vrede pa” Joris Smets

15 augustus 2020

13u46 136 Leuven Deze middag is rond 12.30 uur het levenloos lichaam van Eduard Timmermans (77) aangetroffen in de Willem De Croylaan in Heverlee. Zoon Maarten Timmermans reageert emotioneel op Facebook en bedankt uitdrukkelijk iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan de grote zoekacties de voorbije weken.



De hulpdiensten, de politie en het parket zijn momenteel ter plaatse in Heverlee. Daar werd deze middag, in het bos achter de gebouwen van de KU Leuven, een levenloos lichaam aangetroffen. Politiewoordvoerder Nicolas Del Piero laat weten dat het onderzoek kadert in de verdwijning van Eduard Timmermans (77) en zoon maarten bevestigt dat het om zijn vader gaat. Hij verdween maandag 27 juli omstreeks 14 uur uit het woonzorgcentrum in Oud-Heverlee en was sindsdien spoorloos. Het lichaam is aangetroffen op amper twee kilometer van het woonzorgcentrum waaruit Eduard maandag 27 juli verdween.

Zoon Maarten Timmermans bevestigt op Facebook dat het om zijn vader gaat. “Het is voorbij, onze grote zoektocht naar pa, is geëindigd. Vandaag, uitgerekend op de geboortedag van zijn moeder, hebben wij zijn lichaam teruggevonden. Verschillende Vlaamse en Nederlandse reddingshonden gesteund door PZ Leuven en Federale cel Vermiste Personen hebben deze ochtend deelgenomen aan een grote zoekactie rond het Heilig Hart Instituut, Heverleebos en omgeving. Het zijn deze honden die vanmiddag onze pa gevonden hebben. Drie weken geleden is hij gaan wandelen uit het WZC te Heverlee. Het was zijn wens om daar te vertrekken en terug te keren naar zijn vrouw, ons ma. Hij is gevonden op een ontoegankelijke plaats, achter de gebouwen van de KUL in Heverlee. Het is onze uitdrukkelijke wens om iedereen die zijn steentje bijgedragen heeft aan de grote zoekacties de afgelopen weken te bedanken. Geef ons de tijd om in familiekring de rust terug te vinden, onze zoektocht is voorbij. Rust in vrede pa.”

