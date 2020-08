Levenloos lichaam gevonden in Heverlee tijdens zoekactie naar Eduard Timmermans (77) Joris Smets

15 augustus 2020

13u46 0 Leuven Deze middag is rond 12.30 uur een levenloos lichaam aangetroffen in de Willem De Croylaan in Heverlee. De politie van Leuven stelt dat het onderzoek kadert in Deze middag is rond 12.30 uur een levenloos lichaam aangetroffen in de Willem De Croylaan in Heverlee. De politie van Leuven stelt dat het onderzoek kadert in de verdwijning van Eduard Timmermans (77) , maar kan niet bevestigen dat het effectief om de vermiste man gaat.



De hulpdiensten, de politie en het parket zijn momenteel ter plaatse in Heverlee. Daar werd deze middag, in het bos achter de gebouwen van de KU Leuven, een levenloos lichaam aangetroffen. Politiewoordvoerder Nicolas Del Piero laat weten dat het onderzoek kadert in de verdwijning van Eduard Timmermans (77). Hij verdween maandag 27 juli omstreeks 14 uur uit het woonzorgcentrum in Oud-Heverlee en is sindsdien spoorloos. Dat het effectief om Eduard Timmermans gaat, kan de politie momenteel niet bevestigen. Het lichaam is aangetroffen op amper twee kilometer van het woonzorgcentrum waaruit Eduard 27 juli verdween. De familie van Eduard Timmermans is wel ingelicht en momenteel ter plaatse waar het lichaam is aangetroffen.

Later meer