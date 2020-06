Levenloos lichaam aangetroffen op de Oude Markt in Leuven Joris Smets

27 juni 2020

18u12 0 Leuven In Leuven zijn de hulpdiensten rond half twee ter plaatse gekomen op de Oude Markt voor een verdacht overlijden. Het levenloos lichaam van een man rond de 30 jaar werd gevonden in een appartement boven restaurant Karamna.

Een deskundige van het parket is ter plaatse om het verdacht overlijden te onderzoeken. Vrienden die op de plaats aanwezig zijn omschrijven de man als een levensgenieter en iemand vol positieve energie. Hij was werkzaam als tattoo-artiest in Leuven en had nog veel projecten op stapel staan voor de toekomst.

Later meer..