Leuvense zwembaden openen morgen: reservatie verplicht en temperatuur bezoekers wordt gemeten Joris Smets

30 juni 2020

17u39 0 Leuven Morgen is het eindelijk zo ver: de zwembaden mogen opnieuw de deuren openen! In Leuven zijn zowel het stedelijk zwembad van Kessel-Lo als Sportoase Philipssite en Sportoase Wilsele-Putkapel opnieuw toegankelijk voor publiek. Let op: op voorhand reserveren is wel verplicht.

Omwille van het coronavirus sloten alle zwembaden in maart de deuren. Begin juni mochten indoor sportaccommodaties opnieuw opengaan, maar de zwembaden bleven nog dicht tot 1 juli. Vele zwemliefhebbers hebben er ongetwijfeld enorm naar uitgekeken om morgen het zwembad in te kunnen duiken. “Ik ben blij dat onze recreanten en zwemclubs eindelijk terug kunnen zwemmen in Leuven,” zegt schepen van sport Johan Geleyns. “We zagen tijdens de lockdown dat mensen meer wilden bewegen. Bovendien deden de warme dagen van de voorbije weken de mensen smachten naar wat verkoeling. Hopelijk kunnen de Leuvense zwembaden aan deze noden voldoen”, aldus schepen Johan Geleyns.

Maatregelen

“Onze medewerkers gaven de afgelopen weken weerom het beste van zichzelf om ook het zwembad van Kessel-Lo veilig te heropenen”, zegt Geleyns. Aangezien we de onderhoudswerken al uitvoerden tijdens de lockdown is er geen sluitingsperiode meer en kan iedereen heel de zomer lang van het zwembad van Kessel-Lo genieten.” Wie graag een duik gaat nemen in het zwembad van Kessel-Lo, moet wel op voorhand reserveren. Dat kan iedere dag telefonisch op 016 25 34 80 vanaf 8.30 uur tot het sluitingsuur. Het aantal zwemmers is nog beperkt tot 1 persoon per 10m². Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om te gaan zwemmen, kan een zwembeurt voorlopig maximaal één uur duren. Bovendien is het enkel toegestaan om baantjes te zwemmen. Voor sportkampen wordt een uitzondering toegestaan. Zij mogen met meer dan 6 personen in één baan zwemmen omdat zij samen één bubbel vormen waarbinnen contact is toegestaan.

Er wordt gevraagd om de zwemkledij thuis al aan te trekken, zodat enkel de bovenkledij nog moet worden uitgedaan. Daarvoor is het 5 minuten voor de start van een zwembeurt toegestaan om een kleedhokje te gebruiken. Na ieder gebruik worden de kleedhokjes gereinigd door het zwembadpersoneel. Lockers moeten door de gebruikers zelf ontsmet worden. Douchen is enkel toegestaan voor de zwembeurt.

Sportoase

Ook de zwembaden van Sportoase Philipssite en Wilsele-Putkapel zijn opnieuw toegankelijk voor publiek. Net als in het zwembad van Kessel-Lo gelden ook hier extra maatregelen tijdens de heropstart en moet er steeds op voorhand worden gereserveerd. Zo wordt onder andere de temperatuur van elke bezoeker gemeten, zijn er verschillende dispensers met handgel ter beschikking en wordt cash geld niet aanvaard. Net als in Kessel-Lo werkt ook Sportoase enkel met individuele kleedkamers.