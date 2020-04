Leuvense zorgorganisaties trekken aan de alarmbel: “Teveel mensen in nood vragen geen hulp uit angst” Bart Mertens

08 april 2020

11u15 0 Leuven De stad Leuven en zorgsector roepen op om hulp en zorg te blijven vragen. Door de corona-epidemie krijgen tal van diensten vreemd genoeg minder vragen voor hulp. “Teveel mensen die nood hebben aan zorg of hulp stellen het uit of vragen er niet langer om, vaak uit angst om een besmetting met het coronavirus op te lopen. Of omdat ze denken dat de zorgverleners het te druk hebben”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

Het Leuvense stadsbestuur roept samen met de eerstelijnszone Leuven op om zeker om hulp en zorg te blijven vragen indien nodig. Huisartsen, thuiszorgdiensten, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, de gezinszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de spoeddiensten krijgen immers opvallend minder hulpvragen in vergelijking met de situatie voor de corona-epidemie. “Mensen stellen afspraken of zorgverlening uit of geven niet aan dat ze hulp kunnen gebruiken. De thuis- en gezinszorg merkt ook dat cliënten de dienstverlening stopzetten waardoor bijvoorbeeld mantelzorgers -die zelf tot de risicogroep behoren- nu extra taken op zich nemen”, klinkt het.

Mensen mogen niet wachten tot problemen erger worden. Blijf er niet mee zitten en aarzel niet om hulp te vragen Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) toont zich bezorgd. “Mensen mogen niet wachten tot problemen erger worden. Van een medisch probleem tot hulp bij de boodschappen…Blijf er niet mee zitten en aarzel niet om hulp te vragen. De reguliere zorg- en hulpverlening loopt immers gewoon door, uiteraard met bijzondere aandacht voor de maatregelen om het virus te bestrijden. Huisartsen zijn ook steeds telefonisch bereikbaar en kunnen een afspraak geven indien nodig. Ook de wijkgezondheidscentra blijven actief en de spoeddiensten zijn er voor alle duidelijkheid ook nog steeds voor mensen met ernstige niet-corona-gerelateerde klachten. Verder komen de thuiszorgdiensten nog steeds aan huis voor de nodige zorgverlening. Ook de verzorgenden en poetshulpen van de gezinszorg en de aanvullende thuiszorg blijven hun dienstverlening voortzetten, net zoals hulp in het huishouden en de dagelijkse verzorging. Tot slot blijft het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk bereikbaar, net zoals de geestelijke gezondheidszorg.”

Wie contacteer je voor hulp of zorg?

-Je kan altijd je eigen huisarts telefonisch contacteren om je probleem te bespreken.

’s Avonds, in het weekend of op feestdagen kan je terecht bij de huisartsenwachtpost op het telefoonnummer 1733.

-Ook thuiszorgdiensten blijven hun dienstverlening verder zetten. Je contacteert best je vertrouwde thuiszorgpartner.

-Mensen die hulp zoals thuiszorg of gezinszorg nodig hebben, kunnen hun vraag stellen aan Leuven Helpt via het nummer 016/27.27.72 of het gratis nummer 0800/16.916 of via e-mail naar leuven.helpt@leuven.be.

-Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Het CAW is gratis bereikbaar tijdens de kantooruren op 0800/13.500. Via chat kan je CAW bereiken van maandag tot vrijdag van 11 tot 20 uur:www.caw.be/contacteer-ons/chat/

- Iedereen die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling kan telefonisch terecht op het nummer 1712. Je kan ook chatten met een professionele hulpverlener: 1712.be/chat

-Ook bij Tele-onthaal kan je terecht met alles waar je je zorgen over maakt. Telefonsich te bereiken via het nummer 106, elke dag en 24 uur op 24. De chat is elke avond en woensdag- en zondagnamiddag bereikbaar: tele-onthaal.sittool.net/chat

-De website www.psychewijzer.be maakt je tot slot wegwijs in het aanbod rond geestelijke gezondheidszorg.