Leuvense zonnewagen op weg naar WK in Australië. “We mikken op de zege!” Bart Mertens

22 augustus 2019

18u00 0 Leuven De Belgische zonnewagen is vertrokken naar Australië voor het wereldkampioenschap Bridgestone World Solar Challenge 2019. Geen sinecure want de breekbaarheid van het zonnepaneel bleek een zorgenkind voor het transport. Het team van de Leuvense studenten gebruikte dan maar een op maat gebouwde kist om schade te voorkomen. “We gaan na de derde plaats in 2017 nu voor de eerste plaats”, klinkt het.

De splinternieuwe zonnewagen van het Belgische Solar Team is opgestuurd naar Australië. De 19 ingenieursstudenten van de KU Leuven bouwden één jaar lang aan de wagen op zonne-energie die op 13 oktober aan de start staat van het wereldkampioenschap voor zonnewagens in Australië. Het transport van een zonnewagen bleek allerminst eenvoudig. De breekbaarheid van het zonnepaneel maakte van de zending zelfs een heel delicate opdracht.

Het is cruciaal dat de wagen niet gaat rollen tijdens het opstijgen en landen van het vliegtuig Ingenieursstudenten van de KU Leuven

“Om de zonnewagen veilig te vervoeren, gebruikten we een op maat gemaakte kist. Dat betekent dat de kist rond de wagen heen is gebouwd zodat men de wagen zorgvuldig kan vastmaken. Het is namelijk cruciaal dat de wagen niet gaat rollen tijdens het opstijgen en landen van het vliegtuig. Enkele teams uit andere landen hadden al de pech dit mee te maken met grote beschadigingen aan de zonnewagen tot gevolg. Het zonnepaneel wordt zelfs apart verstuurd in een aparte kist die extra verstevigd is”, laten de 19 ingenieursstudenten van de KU Leuven weten.

Spannende momenten dus voor de Leuvense studenten die ongeveer gelijktijdig met de zonnewagen en het zonnepaneel in Australië zullen aankomen. “We kijken uit naar het moment dat we de kist in Australië openmaken en zien dat de wagen er heelhuids geraakt is”, aldus Ine Verhaeren, logistiek verantwoordelijke van het Agoria Solar Team. Als dat het geval is, hebben de studenten nog exact een maand de tijd om de wagen volledig op punt te stellen. “Dit houdt voornamelijk in dat we de wagen tot in de puntjes zullen afwerken en uitvoerig zullen testen onder Australische condities. Dit is zeer belangrijk omdat de Belgische weersomstandigheden niet te vergelijken zijn met de hitte van de Australische outback”, klinkt het.

3.021 kilometer

Nog dit: voor de nieuwe solarwagen ontwikkelden en bouwden de studenten het zonnepaneel zelf. Bij de vorige zonnewagens werd dit telkens aangekocht. Of dat gegeven invloed zal hebben op de einduitslag valt nog af te wachten. Tijdens de competitie racen studententeams van over de hele wereld 3.021 kilometer dwars door de Australische woestijn. Na een derde plaats op het vorige WK in 2017 en een eerste plaats tijdens de Carrera Solar Atacama in Chili vorig jaar mikt het Agoria Solar Team dit jaar op niets minder dan de zege.