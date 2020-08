Leuvense zomerscholen van start met 160 leerlingen Bart Mertens

18 augustus 2020

15u30 2 Leuven De zomerscholen gingen deze week van start met 160 leerlingen en een honderd vrijwilligers. Leuven organiseert het initiatief samen met onderwijsnetwerk Samen Onderwijs Maken (SOM) op twee locaties. Leerlingen oefenen er spelenderwijs Nederlands, Frans, wiskunde of ICT.

Door de coronacrisis konden veel kinderen enkele maanden geen of nauwelijks les volgen op de schoolbanken. Eerder, in juli, organiseerde Leuven al een zomerschool voor jongeren tussen 16 en 30 jaar. Daarvoor werkte ze samen met Youthstart, een organisatie die jongeren aan het denken zet over hun toekomst. Deze week gingen op twee locaties zomerscholen van start voor zo’n 160 leerlingen. Schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a) en burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) gingen langs om een kijkje te nemen, zowel in KA De Ring-Campus Comenius als in Heilig Hartinstituut Kessel-Lo.

“Het afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis was voor veel leerlingen niet evident”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “We willen elk kind dat er nood aan heeft extra begeleiding geven. Zo willen we voorkomen dat kinderen een blijvende achterstand oplopen.” Schepen Wadera vult aan: “De leerlingen zullen ook buiten het klaslokaal bijleren. Ze trekken eropuit en werken bijvoorbeeld op de boerderij, leren skaten, breakdancen of maken een video of vlog. Experten bouwen die activiteiten zo op dat kinderen opnieuw zuurstof en zelfvertrouwen krijgen en dat ze tegelijk hun kennis wiskunde, Frans en Nederlands opfrissen.”