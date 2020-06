Leuvense zaterdagmarkt gaat weer van start Bart Mertens

19 juni 2020

12u30 11 Leuven Vanaf zaterdag 20 juni kunnen de bezoekers aan de Leuvense binnenstad weer genieten van de zaterdagmarkt. Omwille van de voorzorgsmaatregelen tegen een mogelijke heropflakkering van het coronavirus laat de stad voorlopig alleen kramen toe in de Brusselsestraat.

“In de Pensstraat en de Parijsstraat is het onmogelijk om de anderhalve meter afstand te garanderen. Daarom werken we voorlopig met een beurtrol en gebruiken we enkel de Brusselsestraat”, aldus schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V). “De zaterdagmarkt is de laatste markt in Leuven die heropstart. Uiteraard hopen we dat de besmettingen laag blijven en dat er snel een verdere versoepeling kan komen. Als mensen de sociale afstand respecteren, is een markt in openlucht een veilige omgeving. Ik steun dan ook de oproep van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten om markten weer zonder beperkingen toe te laten”, besluit schepen Geleyns.