Leuvense zaterdagmarkt breidt uit naar Brusselsestraat en Grote Markt Joris Smets

09 juli 2020

09u17 0 Leuven Vanaf zaterdag 11 juli, drie weken na de gedeeltelijke heropstart, krijgen alle vaste marktkramers weer hun wekelijks plekje op de zaterdagmarkt in het centrum van Leuven. De stad breidt de marktzone uit tot op de Grote Markt zodat mensen anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden.

“De evaluatie van de eerste drie weken na de heropstart is positief”, aldus schepen van handel Johan Geleyns. “De zaterdagmarkt zorgt voor meer beleving in ons historisch centrum en brengt leven en kleur in de binnenstad. We zetten de kramen ver genoeg uit elkaar, zo blijft het veilig voor marktkramers en bezoekers.”

Zaterdagmarkt

Na de vrijdagmarkt in Leuven centrum en de zondagmarkt in Heverlee vorige week kan ook de zaterdagmarkt al haar vaste marktkramers terug wekelijks laten staan. Enkel losse kramen, zoals de brocanterie, kunnen nog niet geplaatst worden. Door de zaterdagmarkt te spreiden over de Brusselsestraat en de Grote Markt is er voldoende afstand. Een mondmasker dragen is niet verplicht op deze markt.

“Nu de markten weer zonder beperkingen toegelaten worden kunnen we deze weer inzetten als extra troefkaart voor onze stad. Ook de vaste standhouders zijn tevreden dat we hen weer perspectief kunnen geven na een moeilijke periode. Dankzij de enorme inzet van ons personeel kan iedereen nu weer genieten van onze volledige markten”, besluit schepen van handel Johan Geleyns.