Leuvense zanger ‘leent’ Marc Van Ranst voor nieuwe videoclip: “Ik hoop dat hij het kan waarderen” Bart Mertens

21 april 2020

11u00 0 Leuven De Neerpeltse singer-songwriter Daan Goutsmet (26) is de muren van zijn appartement in Leuven meer dan beu en lanceert zijn nieuw nummer ‘Samen alleen’. “Deze creatie kwam volledig tot stand tijdens de coronacrisis en focust zich specifiek op jongvolwassenen die zoals ik volledig afgesloten leven van de wereld. Ik heb deze moeilijke periode aangegrepen om het beste uit mezelf te halen”, legt Daan uit die Marc Van Ranst een rol gaf in de videoclip.

De naam Daan Goutsmet laat misschien niet meteen een belletje rinkelen maar de twintiger met roots in Limburg timmert al tien jaar aan een muzikale carrière. Wat ooit begon als zanger van een Neerpeltse band is ondertussen geëvolueerd naar een bestaan als schrijver van eigen songs met Nederlandstalige teksten. Momenteel werkt Daan aan een album maar dat moest even wijken voor een nieuw nummer met de corona-epidemie als centraal thema. Daan Goutsmet kwam op het idee voor ‘Samen alleen’ toen hij al enkele dagen op de muren van zijn appartement in Leuven keek. “Ik dacht bij mezelf: waarom zou ik wanhopen of mij gaan vervelen? Tijd is anders zo kostbaar en ik kan deze periode beter omarmen en aangrijpen om het beste uit mezelf te halen. Met dit lied probeer ik die boodschap uit te dragen naar mijn lotgenoten die net zoals ik afgesloten zijn van de buitenwereld”, vertelt Daan.

Marc Van Ranst is alomtegenwoordig dus mijn videoclip moet hij er ook maar bijnemen Daan Goutsmet

Het nieuwe nummer van de uitgeweken Neerpeltse singer-songwriter draagt een positieve boodschap uit en Daan wil die ‘vibe’ nog versterken door Marc Van Ranst een mooie bijrol te geven in de videoclip. “Het positieve aspect hoor je vooral in het refrein: ‘Op een dag zijn we bevrijd, dan zal de stad weer gaan leven want ons krijg je niet zomaar klein.’ In de videoclip kruip ik in de rol van nieuwslezer. Opvallend is ook de bijrol voor Marc Van Ranst. Niet fysiek maar met behulp van een masker, zijn kenmerkende trui en wat kussens voor de vorm. Noem het een fantasietje van de spreekwoordelijke chef. Marc Van Ranst is alomtegenwoordig dus mijn videoclip moet hij er ook maar bijnemen. Ik heb hem nog niet gehoord maar ik hoop dat hij het kan waarderen.”

Daan Goutsmet organiseerde na de opname van de videoclip ook een soort digitale cantus ter promotie van zijn nieuw nummer. “Er kroop meer tijd in de opname van de clip dan je op het eerste zicht zou denken. Momenteel is het niet mogelijk om een creatief team in te schakelen dus heb ik met behulp van de selfiecamera en de zelfontspanner een aantal ludieke scènes zelf in elkaar geknutseld. In de clip duiken ook beelden op van mezelf op het moment dat ik ‘Samen alleen’ ‘in première’ breng voor twintig vrienden. Die digitale cantus was een idee van een vriend die zijn eigen eventbureau Stijn Events heeft en ik moet zeggen dat het publiek laaiend enthousiast heeft gereageerd.”

Bekijk de volledige videoclip van ‘Samen alleen’ door hier te klikken