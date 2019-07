Leuvense wijnbistro Convento krijgt internationale wijnaward ADPW

02 juli 2019

17u56 0 Leuven Het Amerikaanse wijnmagazine Wine Spectator heeft zijn gegeerde ‘Restaurant Awards’ uitgereikt. Het bekroont dit jaar 3791 restaurants wereldwijd voor hun uitmuntende wijnkaart. Voor België werden zes restaurants gelauwerd. Wijnbistro Convento uit Leuven is een van de Belgische nieuwkomers.

De jury van Wine Spectator kent de awards toe aan restaurants met een uitgebalanceerd wijnaanbod: geografisch, maar ook qua stijl en qua budget. Ook de food- en winepairing is een criterium voor het toekennen van de bekroningen.

Eigenaar en sommelier Stéphane Godfroid van Convento is bijzonder fier met de award. Hij beschouwt dit als een sublieme erkenning van de jarenlange zoektocht naar mooie, verrassende én originele wijnen. “Alles begon tien jaar met een kleine wijnbar en -winkel en breidde dik twee jaar geleden uit met een wijnbistro”, vertelt Godfroid. Convento Wijnbistro werd dit jaar opgenomen in de Gault Millau- en Michelin-gidsen. Michelin gaf Convento trouwens een speciale vermelding voor de wijnkaart.

“Samen met mijn collega-sommeliers Tom De Praetere en Olivier Pareit timmeren we dagelijks aan een fijn uitgekiend wijngamma, goed voor meer dan 300 referenties. Het beste van alle wijnwerelden, luidt nog steeds ons credo. We voelen ons eigenlijk leveranciers van puur geluk in het glas”, vertelt Godfroid met de glimlach.

Met de Amerikaanse erkenning wordt de wijnpassie van de Convento-ploeg nog verder aangewakkerd. “Sinds de start van onze wijnbistro brengen we een lang gekoesterde droom in vervulling: wijnen op de kaart zetten die je als rechtgeaarde wijnliefhebber ooit in het glas moét gehad hebben”, vult Tom De Praetere aan. “In het wereldje spreken we van unicorn wines en zo hebben we er toch al enkele liggen. De award van Wine Spectator is een stimulans om de zoektocht verder te zetten.”

En of je je dan blauw betaalt aan al dat moois? De sommeliers benadrukken dat de prijzen bij de meest scherpe horen waaraan je hun wijnen in de Belgische restaurants kan vinden. “Een memorabele wijn hoeft echt niet onbereikbaar te zijn”, klinkt het.

Samen met de chefs Evy De Messemaeker (onder andere ex-Oesterbar Leuven) en Jonas Uytterhoeven (onder andere ex-Bozar Brussel) wordt bij Convento Wijnbistro ook elke dag gewerkt aan een perfecte pairing tussen de seizoensgebonden en verse productkeuken en de wijnselectie per glas. “Deze award is een aanmoediging om iedere dag te blijven streven naar de juiste en verrassende match tussen wat op het bord ligt en in het glas komt’, besluit Stéphane.