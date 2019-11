Leuvense vrijwilligers zamelen 55.000 euro in voor 11.11.11 EDLL

12 november 2019

13u38 0 Leuven Ook Leuven heeft haar bijdrage geleverd voor de 11.11.11-actie. Vrijwilligers gingen de afgelopen weken op pad in verschillende Leuvense wijken en verzamelden maar liefst 55.000 euro.

De voorbije weken gingen traditiegetrouw duizenden mensen op pad voor 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. In Leuven hebben honderden vrijwilligers truffels, chocolade, fluostiften en wenskaarten verkocht in 12 wijken in Leuven centrum, Heverlee, Kessel-Lo, Wilsele en Wijgmaal. Er werd in totaal 55.000 euro ingezameld. In dit bedrag zijn opbrengsten van andere activiteiten en giften per overschrijving niet meegerekend. Met de opbrengst strijdt 11.11.11 verder tegen onrecht en voor duurzame verandering.

“De campagne van 11.11.11 kan ook rekenen op de steun van de stad Leuven. Het stadsbestuur kent aan 11.11.11 een extra toelage toe van 20.000 euro en hielp het Leuvense 11.11.11-comité bij de campagne”, zegt schepen van mondiaal beleid, Lies Corneillie.

