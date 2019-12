Leuvense veelpleger veroordeeld tot 40 maanden cel Kim Aerts

17 december 2019

16u10 0 Leuven Een Leuvense veelpleger is veroordeeld tot een effectieve celstraf van veertig maanden voor een reeks diefstallen en geweldplegingen in Leuven. Aan de veroordeling van Hossein I. gingen 144 politietussenkomsten vooraf.

Hossein I. kwam in 2013 in Leuven aan. In zes jaar tijd groeide hij uit tot vaste klant van de plaatselijke politie. Liefst 144 interventies waren nodig alvorens de man gedagvaard werd voor feiten tussen maart 2018 en februari 2019. Hij heeft een oneindige reeks diefstallen en geweldplegingen op zijn kerfstok. Hij kreeg eerder al tien maanden cel voor zwartrijden.

Bij een winkeldiefstal op 9 maart van dit jaar werd I. op heterdaad betrapt door een veiligheidsagent. Het kwam tot een schermutseling, waarbij een agent in burger assistentie bood. Camerabeelden toonden hoe de beklaagde zes dagen later in een warenhuis aan de haal ging met de portefeuille van een tienermeisje.

De beklaagde stapte op 4 maart 2018 op een bus zonder te betalen. Hij spuwde naar de buschauffeur toen die daarover een opmerking maakte. De bestuurder kreeg buiten enkele slagen in de nek en was vijf dagen werkonbekwaam. In een broodjeszaak werd I. door de 25-jarige verkoopster betrapt op diefstal. Zij kreeg een slag in het gezicht. De beklaagde richtte zich op de zitting ongevraagd tot het slachtoffer met de melding dat hij een klacht tegen haar zou indienen. In een theehuis sloeg hij de serveerster en gooide hij met een stoel naar andere klanten. Het parket vroeg de onmiddellijke aanhouding maar de rechtbank ging niet in op dat verzoek.