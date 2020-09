Leuvense universiteit lanceert KU Leuven Engage Bart Mertens

21 september 2020

14u39 3 Leuven Bij de start van het Bij de start van het nieuwe academiejaar kondigde rector Luc Sels ook het nieuwe initiatief ‘KU Leuven Engage’ aan. Via ‘KU Leuven Engage’ wil de universiteit studenten en personeelsleden motiveren om zich te engageren voor, samen met en vanuit personen en groepen in kwetsbare posities.

“KU Leuven wil haar studenten opleiden tot kritische en verantwoordelijke wereldburgers met centrale waarden zoals diversiteit, duurzaamheid en solidariteit”, stelt de Leuvense rector. “KU Leuven Engage moet die ambitie mee ondersteunen. Zo is het de ambitie dat elke student tijdens zijn loopbaan aan de KU Leuven minstens één keer een betekenisvolle maatschappelijke ervaring kan beleven. Denk bijvoorbeeld aan studenten criminologie en theologie die in de gevangenis samen met gevangenen reflecteren over schuld en de zin en onzin van detentie. Of studenten handelswetenschappen die de bedrijfseconomische problemen van organisaties in de sociale economie aanpakken. Ook in het studentondernemerschap is er ruimte voor maatschappelijk engagement en sociaal ondernemerschap.”