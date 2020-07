Leuvense tweeling vereeuwigd in Tweebronnen: “Het is een droom die werkelijkheid wordt” Joris Smets

09 juli 2020

21u14 0 Leuven Jeanne en Marcella Schollaert, de iconische identieke tweelingzussen van Leuven, leven voortaan verder op canvas. Vanaf vrijdag 10 juli kan iedereen het tweeluik “Tweezaam & Don’t worry” van Muriel Princen bewonderen in de fictie-afdeling van de Bib Leuven in Tweebronnen. De prachtige kunstwerken staan voor de kracht van kwetsbaarheid en de kracht van samen dingen doen volgens kunstenares Muriel Princen (48). “Deze fantastische plaats voor het tweeluik is een droom die werkelijkheid wordt”, zegt ze.

Kunstenares Muriel Princen (48) vereeuwigde in dit olieverfschilderij de beroemde Leuvense tweeling. Jeanne en Marcella Schollaert waren onafscheidelijk en ontpopten zich al snel tot een begrip in de stad. Toen ze in 2019 kort na elkaar overleden, werd er zelfs een rouwregister geopend. “Jeanne en Marcella waren Leuvense iconen. We missen hen nog elke dag”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Ze zitten in het hart van de Leuvenaars. Met de aankoop van dit prachtige schilderij, dat hen toont zoals vele mensen hen kennen, krijgen Jeanne en Marcella nu een passend eerbetoon. Ik ben een zeer tevreden man en zelfs wat aangedaan erdoor. Wat Muriel, teveneens mijn overbuurvrouw, hier heeft verwezenlijkt is werkelijk fantastisch.”

De verbinding dat deze twee dames hadden was ongelofelijk en een inspiratie voor iedereen Muriel Princen

Tweezaam & Don’t worry

Princen laat het echter niet bij dat ene schilderij, ze creëert een boeiend tweeluik. De kunstenares combineert het beeld van de identieke tweeling met een gelijkaardig werk over twee dochters. Spelend, vrolijk, jong en samen. Net als Jeanne en Marcella bewegen ze zich door de Leuvense straten, hun speel- en leefterrein. In deze olieverfschilderijen brengt Princen jong en oud, bekend en onbekend, verleden en toekomst,… samen. Het werk symboliseert zo verbondenheid en vertrouwen in de toekomst.

“In de zomer van 2018 heb ik het geschilderd”, vertelt ze. “In hoofdberoep ben ik gezinstherapeute en ik word vaak geraakt door de kracht en kwetsbaarheid van mensen. Dit schilderij van Jeanne en Marcella staat voor de kracht van kwetsbaarheid en de kracht van samen dingen doen. De verbinding dat deze twee dames hadden was ongelofelijk en een inspiratie voor iedereen. Dat de stad dit tweeluik wou kopen, is een droom die werkelijkheid wordt.”

Tweebronnen

“Voor dit kunstwerk van een Leuvenaar over Leuvenaars, zochten we vanzelfsprekend naar een plaats waar zo veel mogelijk Leuvenaars en bezoekers het kunnen bewonderen”, licht schepen Denise Vandevoort toe. “Die vonden we in de gerenoveerde bibliotheek in Tweebronnen, een super-toegankelijke ontmoetingsplek met een groot hart voor kunst en cultuur.”

Nog een leuk detail: Jeanne en Marcella Schollaert woonden in Sint-Maartensdal, om de hoek van de bibliotheek. Zij krijgen nu een definitieve ereplaats in deze ‘huiskamer’ van de stad.