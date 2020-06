Leuvense terrasjes lopen vlot vol: “Algemene tevredenheid na eerste week” Bart Mertens

13 juni 2020

19u00 0 Leuven De Leuvense horeca profiteert vandaag van een streepje welverdiende zon. De terrasjes liepen dan ook vlot vol en het ziet er naar uit dat ook de avond een topper wordt in de eerste week na de langverwachte heropening. “Er weerklinkt algemene tevredenheid bij de uitbaters”, zegt Erik De Rop van vzw Oude Markt.



De Oude Markt in Leuven liep maandagavond vlot vol op de eerste dag van de heropening van de horeca. De klanten hadden hun favoriete zaken duidelijk gemist en dat was wederzijds wat de uitbaters betreft. Helaas brachten de dagen daarna niet het mooie weer waar de horeca van droomde maar vandaag toont de zon zich opnieuw en dat laat zich meteen voelen in de bezetting van de terrasstoelen. In Leuven liepen de terrasjes deze namiddag vlot vol en ook voor de avond hebben de uitbaters grote verwachtingen. Ze blikken overigens positief terug op de eerste week na de heropening. “Ik heb geen klachten gehoord”, vertelt Erik De Rop, voorzitter van vzw Oude Markt. “De horecazaken waren blij dat ze eindelijk mochten openen en de klanten waren blij dat ze terug konden genieten. Alles is goed verlopen en zowel de horecazaken als de klanten hielden zich goed aan de voorschriften. We hebben een leuke week achter de rug en de zon van zaterdag is de kers op de taart. Het komt er nu op aan om dit positieve gevoel vast te houden en te bestendigen zodat we kunnen blijven spreken van een geslaagde herstart. Ik heb er alle vertrouwen in dat ons dat gaat lukken want Leuvenaars en hun cafés zijn twee handen op één buik.”