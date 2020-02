Leuvense studie bevestigt: hersenstimulatie is doeltreffend bij patiënten met dwangstoornis EDLL

08 februari 2020

13u38 0 Leuven Een diepe hersenstimulatie is een succesvolle en doeltreffende behandeling voor patiënten met een dwangstoornis. Dat blijkt uit een recente studie van het UZ Leuven.

In de jaren ‘90 werd er in Leuven voor het eerst ter wereld diepe hersenstimulatie toegepast bij patiënten met een dwangstoornis. Dit onder leiding van Leuvens neurochirurg Bart Nuttin en zijn team. Een dwangstoornis is een psychiatrische aandoening die vaak gepaard gaat met dwanggedachten, dwangmatige handelingen, angst en depressie. Onderliggend zijn er afwijkingen in de hersenactiviteit. Meestal worden patiënten met een dwangstoornis geholpen met cognitieve gedragstherapie of medicatie, maar bij zo’n tien procent werken die behandelingen onvoldoende. Die patiënten kunnen in aanmerking komen voor een neurochirurgische ingreep zoals hersenstimulatie. Daarbij worden er in de hersenen elektroden ingeplant die de activiteit van zenuwcellen beïnvloeden met elektrische stroom en zo de afwijkende hersenactiviteit kunnen corrigeren.

Een nieuwe studie van het UZ Leuven en UPC KU Leuven bevestigt nu het succes van zo'n hersenstimulatie. “Patiënten waarbij de hersenstimulatie vanaf het begin goede resultaten opleverde, bleken de dwangstoornis 15 jaar later nog altijd onder controle te hebben”, zegt neurochirurg prof. dr. Bart Nuttin van het UZ Leuven.

Collega’s opleiden

Het team heeft recent een nieuwe studie gepubliceerd waarin 30 patiënten met diepe hersenstimulatie langdurig werden opgevolgd. “Hersenstimulatie leidde bij de meeste patiënten tot een sterke vermindering van de symptomen”, aldus neurochirurg Nuttin. De studie toont ook aan dat depressieve symptomen van patiënten met een dwangstoornis verbeteren. Er wordt nu door het UZ Leuven verder onderzocht of de behandeling eveneens kan helpen bij depressie in het algemeen. Neurochirurgen van over heel Europa kwamen in Leuven langs om de techniek te leren.

Het apparaatje voor hersenstimulatie wordt ondertussen in België terugbetaald. Het werd ook goedgekeurd voor gebruik door het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap en kreeg een CE-markering van de Europese Unie. Professor Nuttin is wel nog voorzichtig om het meteen een standaardbehandeling te noemen. “We willen eerst een tweede gecontroleerde klinische studie die de veiligheid en effectiviteit aantoont, vooraleer we het beschouwen als algemeen aanvaarde behandeling", aldus de Leuvense neurochirurg.