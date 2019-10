Leuvense studentenclub Ekonomika maakt einde aan drinkcompetities: “Zat zijn na avondje uit hoeft niet” Bart Mertens

16u30 1 Leuven De Leuvense studentenvereniging Ekonomika sluit zich aan bij het DRINKiQ-pact, waarmee ze zich engageert om verstandig alcoholgebruik te promoten. “We stappen af van de traditionele drinkcompetities”, zegt praeses Maarten De Winter.

Ekonomika (Leuven), Politeia (Gent) en Sofia (Antwerpen) lanceren samen een sensibiliseringsactie voor verantwoord alcoholgebruik met de steun van de Britse multinational Diageo, producent van alcoholische dranken. In het studentenleven is overmatig alcoholgebruik een probleem, dat ook overlast met zich meebrengt. Dat moet anders, vinden de studentenverenigingen, die hun handtekening hebben gezet onder het DRINKiQ-pact. Ekonomika, Politeia en Sofia beloven nu plechtig om zich extra in te zetten voor een verstandig alcoholgebruik. Elke vereniging zal een eigen campagne uitrollen om studenten te informeren over de effecten van alcoholmisbruik. Hiervoor krijgen ze de steun van drankenproductent Diageo. “Het internationale DRINKiQ-programma van Diageo wil mensen helpen bij het maken van verantwoorde keuzes. Dit doen we met een informatieve website en een online DRINKiQ-quiz die via een tiental vragen peilt naar de kennis over de effecten van alcohol”, klinkt het bij Diageo.

Verhoogd risico

Uit een studie van de VAD uit 2017 blijkt dat een meerderheid van de studenten gemiddeld minder dan tien glazen per week drinkt en dus een aanvaardbaar gebruik heeft volgens de richtlijnen van VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) en de Hoge Gezondheidsraad. Toch heeft bijna de helft van de studenten een verhoogd risico op problematisch drankgebruik. Sensibiliseren blijft dan ook belangrijk. “Studenten hoeven een avondje uit niet dronken te af te sluiten”, zegt Maarten De Winter, praeses Ekonomika Leuven. “Dat willen we duidelijk maken aan de hand van DRINKiQ-boodschappen op digitale schermen, posters en banners in onze fakbar en op evenementen. Daarnaast proberen we ook via specifieke acties bij te dragen aan een mentaliteitsverandering. Zo zullen we afstappen van de traditionele drinkcompetities. In de plaats plannen we een beloning voor studenten die goed scoren op de DRINKiQ-quiz.”

Studenten hoeven een avondje uit niet dronken af te sluiten Maarten De Winter, praeses van Ekonomika

Bredere aanpak

Diageo ontwikkelde DRINKiQ aanvankelijk om consumenten over de hele wereld te sensibiliseren over alcoholgebruik. Voor het eerst worden de tools specifiek naar studenten ingezet. “DRINKiQ maakt deel uit van een bredere aanpak om onze doelstellingen tegen 2025 te halen om 200 miljoen volwassenen te bereiken met boodschappen over verantwoordelijk alcoholgebruik. In België rollen we het programma voor het eerst uit voor de doelgroep studenten. De studentenverenigingen worden daarbij financieel ondersteund om de campagne te kunnen voeren maar we helpen hen ook met wetenschappelijke data”, besluit Athanasia Kanli, Diageo’s Head of Corporate Relations Benelux. Nog dit: in Nederland zal later dit jaar een gelijkaardig samenwerkingsmodel worden uitgerold.