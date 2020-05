Leuvense studenten lanceren raadselspel voor goede doel: “Opbrengst gaat volledig naar Dokters van de Wereld” EDLL

29 mei 2020

11u50 0 Leuven Zeven studenten van de UCLL in Leuven hebben voor hun afstudeerproject een raadselspel ontwikkeld. Zoals de naam - Hackbox - al doet vermoeden is het de bedoeling om een code te kraken. Maar daarvoor moet je vanop afstand samenwerken met vrienden en familie. De opbrengst gaat intergraal naar Dokters van de Wereld.

Chiara, Dieter, Julie, Lissa, Mathias, Nikita en Renka - allen student event- en projectmanagement aan de UCLL in Leuven - hebben van een nood een deugd gemaakt. Voor hun eindwerk moesten ze normaal een evenement organiseren, maar door de coronacrisis viel dat plan in het water. Al snel kwamen de laatstejaars met een alternatief op de proppen. Ze ontwikkelden een uniek raadselspel onder de naam Hackbox. “We leveren de Hackbox aan huis met allerlei materialen en raadsels. In combinatie met een online spel moeten deelnemers de box gebruiken om raadsels op te lossen en uiteindelijk de eindcode te kraken”, vertelt student Nikita. “We voorzien ook een optie om twee boxen te bestellen met elk de helft van het materiaal en de raadsels. Zo kan je vanop afstand met vrienden of familie samenwerken om het spel tot een goed einde te brengen”, aldus de studenten.

Goede doel

De volledige opbrengst van hun raadselspel schenken de studenten aan het goede doel. “We hebben unaniem gekozen voor Dokters van de Wereld. Dat is een NGO die zich op medisch vlak inzet voor mensen in moeilijke situaties, zowel in België als daarbuiten. Gezien de coronacrisis kunnen zij alle steun meer dan gebruiken”, klinkt het.

De studenten hebben hun Hackbox zonet op de markt gelanceerd. Bestellen kan via hun Facebookpagina. Let wel: de boxen zijn limited edition en slechts tot eind juni te koop. Een Hackbox kost 35 euro.