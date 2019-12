Leuvense studenten kunnen voortaan ook blokken in studentenrestaurant Alma EDLL

06 december 2019

15u28 1 Leuven De KU Leuven voorziet extra studieplekken voor blokkende studenten. Onder de noemer ‘KU Leuven blokt’ stelt de universiteit tot het einde van de examenperiode bijna 3.500 studieplaatsen ter beschikking. Nieuw is het studentenrestaurant Alma, dat sinds dit jaar een stille ruimte inrichten voor de blokkers.

Heel wat bibliotheken zetten de komende weken hun deuren tot middernacht open voor de blokkende studenten in Leuven. Tot het einde van de examenperiode voorziet de KU Leuven zo’n 3.500 studieplekken. In 2Bergen Campus Arenberg, Economie en Bedrijfswetenschappen en Leercentrum Agora kunnen nachtraven zelfs studeren tot middernacht. Op een vernieuwde website kunnen studenten de capaciteit van de bibliotheken in Leuven en andere steden live volgen.

Extra studieplekken in Alma en leslokalen Campus Arenberg

Nieuw: vanaf dit jaar kunnen de studenten ook blokken in studentenrestaurant Alma. Die richten voor het eerst een stille studieruimte in. Alma 1 wordt opgedeeld in twee ruimtes: aan de straatkant blijft de gebruikelijke functie behouden, maar de ruimte achteraan wordt voorbehouden voor blokkende studenten en daar zal tijdens de blokperiode niet meer kunnen gegeten worden. Voor Alma 1 en Alma 2 gelden er vanaf 21 december tijdens de weekends ruimere openingsuren, van 8 uur tot middernacht. Daarnaast kunnen studenten tijdens de blokperiode, van 21 december tot en met 12 januari, ook terecht in een aantal leslokalen op Campus Arenberg. Goed voor ongeveer 100 bijkomende studieplaatsen.