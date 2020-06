Leuvense studenten kunnen virtueel samen studeren in de bib EDLL

05 juni 2020

14u28 0

Het is blok- en examenperiode voor de studenten van de KU Leuven. In normale omstandigheden zouden veel van hen nu samen studeren, bijvoorbeeld in bibliotheken of leercentra. Maar door de coronacrisis is dat helaas niet mogelijk. De KU Leuven zocht nu toch een oplossing: virtuele stille studieruimtes en een virtuele ruimte waar je even kan pauzeren en bijpraten. KU Leuven-studenten kunnen op Toledo via BlackBoard Collaborate hun favoriete virtuele bibliotheek kiezen om te studeren. En studeren, dat gebeurt natuurlijk in stilte: de studenten zien wie er ook in die ruimte zit, maar zetten hun microfoon uit. Wie even wil pauzeren, kan zich verplaatsen naar een virtuele Chill & Refill ruimte. Daar kunnen ze even pauzeren en praten met medestudenten.