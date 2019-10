Leuvense studente (20) die klappen kreeg op café zoekt getuigen: “Ik wil weten wie mij een gebroken neus sloeg” Kim Aerts en Andreas De Prycker

16u15 34 Leuven Een 20-jarige Leuvense kotstudente heeft woensdagnacht slaag gekregen van een ander meisje in een café op de Oude Markt. De studente uit Nijlen hield er een gebroken neus, blauw oog en een pijnlijke tand aan over. Ze doet een oproep naar tips en getuigen om de daderes te vinden.

De feiten deden zich voor in de nacht van woensdag op donderdag in het populaire danscafé Ambiorix. Anke, een KUL-studente Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, kreeg het er om 2.30 uur aan de stok met een ander meisje, nadat die haar jas wou meenemen. “Ik heb haar er vriendelijk op gewezen dat ze mijn jas vasthad. Als reactie hierop sloeg ze me recht in het gezicht. In het ziekenhuis hebben ze een gebroken neus vastgesteld. Ik ben nog steeds erg geshockeerd over wat er daar allemaal is gebeurd. Ik snap niet hoe je zoiets kan doen”, vertelt Anke, die in het slechtste geval nog een operatie moet ondergaan. Haar belaagster liet de jas achter en verdween. Anke doet nu een oproep naar tips en zoekt getuigen. Ze deed ook aangifte bij de politie. “Er is niet gebeld op het moment van de feiten, waardoor we niet meteen hebben kunnen zoeken naar een verdachte. We gaan nu wel onze eigen camerabeelden en die van het café bekijken om iemand te kunnen identificeren”, zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.

Klein en blond

“Ik ben eerst in het toilet het bloed van mijn gezicht gaan vegen. Daarna heb ik buiten nog mijn verhaal gedaan aan agenten in een combi, maar het meisje was weg. Volgens mij had ze halflang blond haar en was ze klein van gestalte. Ze droeg een zwarte T-shirt of blouse met korte mouwen. Ik hoop dat we ze vinden, zodat ze beseft wat voor leed ze heeft aangericht. Ik wil vermijden dat er in de toekomst nog slachtoffers vallen. De mensen die mij hebben geholpen die nacht wil ik alvast heel erg bedanken”, zegt Anke.

Lessen gemist

Haar moeder Sandra is er het hart van in. “Momenteel heeft de zoektocht nog niet veel opgeleverd. Er hebben ons al mensen gecontacteerd met foto’s van een mogelijke dader. Zelf herinnert mijn dochter zich niet meer hoe de andere eruitzag. Wel een vriendin die bij haar was. De foto’s hebben we doorgespeeld aan de politie. Je leest wel eens over vechtpartijen, maar als je het zelf meemaakt is het toch wel schrikken. Het is het begin van het schooljaar en Anke heeft daardoor nu enkele lessen gemist. Het heeft een hele impact”, zegt een bezorgde Sandra.

Maatregelen

Twee weken geleden maakten de stad Leuven en de politie nog kenbaar dat ze de strijd tegen overlast, geweld en criminaliteit in het uitgaansmilieu willen aanbinden. De meest opvallende stok achter de deur is het opleggen van een plaatsverbod. Die zou wel enkel gelden voor mensen die al zwaarwichtige feiten op hun kerfstok hebben of te dikwijls in beeld komen bij problemen op de Oude Markt. Amokmakers riskeren nog andere maatregelen. Mensen die alcohol op straat nuttigen na middernacht, nachtlawaai veroorzaken, vandalisme plegen, wildplassen of de bevelen van de politie negeren, kunnen ook een GAS-boete tot 350 euro krijgen. Wie een opgelegd plaatsverbod negeert en toch op de Oude Markt verschijnt, vliegt de cel in.