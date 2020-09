Leuvense student Jonas Smits wint James Dyson Award Bart Mertens

18 september 2020

10u00 0 Leuven Jonas Smits, student aan KU Leuven, is de Belgische winnaar van de James Dyson Award. Smits maakte indruk bij de jury met de Eye-Robot.

Lees verder onder de foto

Elk jaar zoekt de James Dyson Award naar nieuw talent op het gebied van ontwerpen en techniek. Voor ons land kwam Jonas Smits als winnaar uit de strijd. Hij won met een baanbrekend ontwerp van een robotapparaat dat chirurgen in staat stelt om momenteel onbehandelbare aandoeningen toch te behandelen. Eye-Robot zorgt ervoor dat er minder ongewenste handtrillingen zijn en voorkomt het rollen van het oog. Hierdoor kunnen chirurgen nauwkeuriger opereren aan het netvlies. Jonas Smits –afkomstig uit Bierbeek- is van kleins af aan al gepassioneerd door technologie, alsook door wetenschap en het menselijk lichaam. De focus van zijn doctoraat ligt voornamelijk op robotische ontwikkeling. De huidige robot is de laatste versie van twee ontwerpen die in het onderzoek zijn ondernomen. Het doctoraatsonderzoek van Smits bouwt verder op voorgaand onderzoek aan de KU Leuven waarbij de eerste inspanningen teruggaan tot 2009.