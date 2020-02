Leuvense straatfotografen presenteren hun werken EDLL

10 februari 2020

14u59 0

De Gamma streethunters, een groep van acht straatfotografen uit Leuven, presenteren hun kunstwerken in de Gamma galerie in Leuven. De straatfotografen vormen sinds drie jaar een kunstgroep. Tijdens hun tentoonstelling ‘The street’s yours’ stellen ze verschillende kunstwerken voor van de ‘gewone’ mens in het straatbeeld. Het zijn vaak alledaagse portretten van de kleine dingen des levens. Denk maar aan het treinstation, cafés of toevallige ontmoetingen, maar telkens met een subtiele blikvanger. Veel Leuvenaars zullen er ongetwijfeld heel wat in herkennen. De Gamma streethunters presenteren hun straatfoto’s op 15 en 16 februari in de galerie op de Diestevest in Leuven, telkens van 14 uur tot 18 uur. De voorstelling is gratis toegankelijk.

In onze fotoreportage hieronder vind je alvast een tipje van de sluier.