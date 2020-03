Leuvense start-up SETT.design brengt handigheid en design samen: “Een tafel zonder vijzen” Bart Mertens

26 maart 2020

15u40 2 Leuven Vier UCLL-studenten hebben zopas een start-up opgericht die design en handigheid samenbrengt in een uniek maar eenvoudig concept: een (de)monteerbare designtafel zonder schroeven die gemakkelijk opbergbaar is. “In de toekomst zullen gezinnen kleiner moeten gaan wonen”, klinkt het.

Amber, Evelyne, Koen en Yves…het zijn vier UCLL-studenten en ze delen één passie: praktisch design. Zopas richtte het viertal de Leuvense start-up SETT.design op. Bedoeling is om design en handigheid samen te brengen en dat resulteerde in een eerste innovatief project. Meer concreet: een (de)monteerbare designtafel zonder schroeven en die gemakkelijk opbergbaar is. “Als jonge ondernemers is het niet altijd makkelijk de designwereld te betreden. Wij hebben ons aan deze stap gewaagd”, klinkt het bij de jonge ondernemers.

‘Gezien worden’

De naam van de nieuwe start-up is uiteraard niet toevallig gekozen. “Sett komt uit het Noors en heeft twee betekenissen. Enerzijds verwijst het woord naar een set zoals in een geheel van onderdelen, anderzijds staat het voor ‘gezien worden’. De combinatie van beiden geeft perfect weer waar SETT.design voor staat”, klinkt het. Het creatieve viertal hoopt nu succes te oogsten met de duurzame tafel zonder vijzen die je op enkele minuten tijd in elkaar kan steken of uit elkaar halen. “Gezinnen zullen in de toekomst kleiner moeten gaan wonen”, aldus de vier UCLL-studenten. “De woonoppervlakte zal kleiner worden en daarom moet meubilair veelzijdig maar ook opbergbaar worden. We werken overigens bewust enkel samen met Belgische leveranciers waarmee we een duurzame relatie opbouwen.”

Indien ons concept aanslaat dan willen we nog andere meubels maken in de toekomst. Een bijpassende bank voor de tafel zonder vijzen staat als eerste in de rij SETT.design

De jonge ondernemers van SETT.design dromen ondertussen van een mooie toekomst. “Indien ons concept aanslaat dan willen we uiteraard nog andere meubels maken in de toekomst. Een bijpassende bank voor de tafel zonder vijzen staat als eerste in de rij om het assortiment van SETT/design uit te breiden. Op iets langere termijn zien we het nog groter en denken we eraan om een buitencollectie te lanceren.”

Benieuwd naar de prijs? Voor een tafel van 160 centimeter tel je 890 euro neer en voor de versie van 220 centimeter 950 euro.

Meer info: www.sett-design.be