Leuvense start-up lilo lanceert internationaal vertaalplatform EDLL

24 januari 2020

11u57 0 Leuven De Leuvense start-up lilo heeft een nieuw vertaalplatform gelanceerd. Hiermee willen ze bedrijven helpen om internationaal te gaan en komaf maken met kopzorgen of hoge kosten voor vertalingen.

Het ‘next generation’ vertaalplatform van de Leuvense start-up lilo wil de vertaalmarkt hervormen. Hun platform biedt klanten volledige transparantie, geeft professionele vertalers volledige autonomie en vereenvoudigt het vertaalproces. Bovendien zou het de hoge kosten voor vertalingen naar omlaag halen.

Het concept

“Bedrijven vinden vertalingen vaak te duur om uit te besteden, terwijl ze onmisbaar zijn om producten en diensten over de taalgrenzen heen te verkopen. Aan de andere kant hebben vertalers moeite om een eerlijke vergoeding te krijgen voor hun werk. Daarvoor hebben wij een oplossing gevonden”, klinkt het. Het lilo team ontwierp een transparant platform dat zorgt voor een rechtstreeks contact tussen bedrijven en vertalers. “Met lilo is de communicatie direct en realtime, waardoor vragen en antwoorden over projecten worden gestroomlijnd. Dat verkort de doorlooptijd en verbetert de kwaliteit”, zegt Jurgen Goens, founder en CEO van lilo.

Geüploade documenten worden dus automatisch ‘slim’ gematcht met de juiste professionele vertalers voor dat specifieke onderwerp. De hoge mate van procesautomatisering zorgt ervoor dat klanten hun documenten kunnen uploaden en de vertaalde versies weer kunnen downloaden zodra ze klaar zijn. Daarnaast worden prijsvoorstellen direct aan de klant gepresenteerd. Bedrijven kiezen hun vertalers op basis van beoordelingen, kwalificaties, domeinkennis en prijs. Lilo voorziet ook een GDPR-conforme bestandsopslag, geautomatiseerde facturering en opslag van vertaalgeheugens. Het nieuwe vertaalplatform maakt gebruikt van de state-of-the-art MT-technologie, dat vertalers de mogelijkheid biedt om met geautomatiseerde vertaal tool zo snel mogelijk kwalitatief hoogstaande vertalingen af te leren.

Wie interesse heeft om met het nieuwe vertaalplatform te werken, vindt het hier.