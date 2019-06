Leuvense start-up Dataroots verdubbelt team Bart Mertens

26 juni 2019

16u00 0 Leuven Dataroots -gespecialiseerd in AI en machine learning- groeit sterk en investeert dit jaar fors in nieuw talent. In totaal zullen nog voor eind september 14 nieuwe aanwinsten aan de slag gaan bij de Leuvense start-up.

“Deze resources zijn nodig om te beantwoorden aan de vragen van nieuwe klanten, zonder te moeten inboeten op kwaliteit en dienstverlening. Bovendien wil Dataroots de komende jaren uitgroeien tot een ‘competence center’ in AI met een uitgebreide expertise in uiteenlopende sectoren, van finance tot manufacturing”, aldus het management van de Leuvense start-up.

350 kandidaten

Dataroots werd in 2016 opgericht door data scientists Bart Smeets en Jonas Tundo en is in geen tijd uitgegroeid tot een vaste waarde op de Belgische AI-markt. “Sinds begin 2019 tekenden al veertien nieuwe medewerkers een contract”, vertelt oprichter Bart Smeets. “Zes hiervan gaan later aan de slag in september. In totaal zullen we dan met 28 zijn, een verdubbeling van ons team.”

De nieuwe aanwinsten werden geselecteerd uit niet minder dan 350 kandidaten op basis van technische tests en face-to-face-gesprekken. Dataroots was vooral op zoek naar data scientists maar er werden ook een aantal data engineers aangeworven. “Er is momenteel een groot aanbod van data scientists op de arbeidsmarkt, mede door het feit dat universiteiten hiervoor specifieke opleidingen aanbieden. Geschikte data engineers vinden is een heel ander verhaal. Hoe dan ook, alle nieuwe medewerkers zijn stuk voor stuk jonge talenten die net hun studies hebben afgerond en aan de start staan van een beloftevolle carrière in AI”, besluit Bart Smeets.