Leuvense spin-off Pulsify Medical haalt 2,6 miljoen euro op. “Slimme pleister gaat levens redden”, zegt Xavier Rottenberg van imec Bart Mertens

14 oktober 2019

10u00 0 Leuven Een pleister die je leven kan redden…Het lijkt science fiction maar dankzij de Leuvense spin-off Pulsify Medical wordt het realiteit. Zopas haalde het bedrijf 2,6 miljoen euro op voor de ontwikkeling van een slimme pleister die je vitale functies opvolgt, thuis of in het ziekenhuis. “Als de prestaties van het hart veranderen, zal de arts een signaal ontvangen zodat die kan interveniëren”, zegt CEO Iwan van Vijfeijken.

In Europa lijden ongeveer 70 miljoen mensen aan hart- en vaatziekten waarvan 15% elk jaar naar het ziekenhuis moet voor één of andere behandeling. Kostelijke zaak maar wat als je geen gespecialiseerde artsen meer moet inzetten voor elk onderzoek? Met die vraag ging Pulsify Medical, een spin-off van imec en KU Leuven, aan de slag. Zopas haalde het bedrijf dat in juni 2019 werd opgericht 2,6 miljoen euro op voor de ontwikkeling van een zogenaamde ultrasone pleisters. Of in eenvoudig Nederlands: een slimme pleister die via de huid de vitale functies van de patiënt kan opvolgen. Imec.xpand en KU Leuven namen het voortouw in deze investering in samenwerking met UZ Leuven. Als spin-off zal Pulsify Medical verder bouwen op de unieke technologie van beide onderzoeksinstellingen.

Intensieve zorg

“Onze ambitie is een doorbraak in ultrasone medische beeldvorming”, zegt CEO Iwan van Vijfeijken. “Accurate opvolging van het hart zal de medische praktijk in afdelingen voor intensieve zorg in ziekenhuizen veranderen. Met behulp van onze technologie kunnen we de belangrijkste gezondheidsindicatoren van patiënten volgen in het ziekenhuis en thuis, zonder zeer gespecialiseerde medici te moeten inzetten om de resultaten uit te lezen en te interpreteren. Als de prestaties van het hart van de patiënt veranderen, zal de arts een signaal ontvangen zodat die kan ingrijpen.”

We zullen de levenskwaliteit verbeteren en een korter verblijf in het ziekenhuis mogelijk maken. Het gaat ook levens redden Xavier Rottenberg, wetenschappelijk directeur bij imec

Xavier Rottenberg, wetenschappelijk directeur bij imec, gelooft enorm in het nut van ultrasone beeldvorming in de medische wereld. “Ultrasone beeldvorming is een veilige techniek om gedetailleerde beelden te krijgen en verschaft belangrijke informatie over de gezondheid van de patiënt. De technologie is momenteel niet breed beschikbaar voor monitoring in afdelingen voor intensieve zorg, laat staan voor ambulante zorg buiten het ziekenhuis. Pulsify Medical zal hier verandering in brengen. We zullen de levenskwaliteit verbeteren door achteruitgang van de gezondheid te voorkomen en een korter verblijf in het ziekenhuis mogelijk maken. Het gaat ook levens redden.”

Andere toepassingen

Frank Bulens, partner bij imec.xpand, is het daar volmondig mee eens. “Wij zijn trots dat we een uitmuntend team konden samenstellen om deze slimme draadloze pleisters te ontwikkelen voor een accurate opvolging van vitale functies van het menselijk lichaam. Dit creëert nieuwe mogelijkheden in het ziekenhuis en in de thuisomgeving die vandaag de dag nog niet bestaan.” Volgens professor Jan D’hooge van de KU Leuven en UZ Leuven zal de pleister van Pulsify Medical in de toekomst ook andere medische problemen kunnen monitoren. “Pulsify Medical’s product zal ook nieuwe ultrasone toepassingen mogelijk maken die verder gaan dan de diagnose van de hartfuncties”, klinkt het hoopvol. Meer info: www.pulsify-medical.com, www.imecxpand.com en www.imec-int.com