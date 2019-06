Leuvense spin-off ArtiQ haalt 1 miljoen euro binnen Bart Mertens

18 juni 2019

18u20 0 Leuven ArtiQ, een spin-off van de KU Leuven, heeft 1 miljoen euro binnengehaald voor de ontwikkeling van software die longziektes opspoort. Artsen kunnen met de software patiënten ook beter behandelen en opvolgen. Het geld zal gebruikt worden om ArtiQ|PFT te lanceren, een softwareplatform dat de longfunctie van patiënten snel en betrouwbaar evalueert.

De investeerders van dienst zijn KBC Focus Fund, het Gemma Frisius Fonds van de KU Leuven, UZ Leuven en privé-investeerder Bart Swaelens. ArtiQ is ook deel van accelerator Start it @KBC die innovatieve en schaalbare start-ups begeleidt. “ArtiQ|PFT gebruikt artificiële intelligentie om longfunctietesten te lezen. Zo kunnen longziektes beter opgespoord worden. Nu gebeurt dat meestal manueel door specialisten”, zegt Marko Topalovic, CEO van ArtiQ. “De software analyseert binnen één seconde de resultaten van longtesten en geeft op basis hiervan een objectieve en betrouwbare interpretatie die accurater is dan een menselijke analyse.”

Astma

De software is ontwikkeld voor en deels door artsen van het UZ Leuven. ArtiQ|PFT ondersteunt de Leuvense artsen nu al meer dan een jaar bij de diagnose en behandeling van longaandoeningen. Nu de software op de markt komt, zullen meer ziekenhuizen, artsen en patiënten baat hebben bij deze technologie. ArtiQ|PFT herkent momenteel negen vaak voorkomende longaandoeningen waaronder astma. Tegen het einde van het jaar wilt ArtiQ de technologie implementeren in andere Belgische ziekenhuizen. Ook op internationaal niveau zijn er veel doorgroeimogelijkheden.