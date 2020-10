Leuvense scholieren krijgen ‘diverse’ huidskleurpotloodjes Bart Mertens

15u30 0 Leuven In oktober bezoekt schepen Lalynn Wadera (sp.a) elke Leuvense basisschool om een setje kleurpotloden in zeven huidskleuren uit te delen. Daarmee zetten de stad Leuven en het onderwijsnetwerk Samen Onderwijs Maken (SOM) het thema diversiteit op de agenda. De actie kadert in het project ‘Leuven Zonder Racisme’.

De ‘Skin Color Collection’-kleurpotloden zijn geïnspireerd op het sociaal experiment, het zogenaamde Color Experiment. Daarin kleurden leerlingen uit het eerste leerjaar van basisschool Mater Dei Leuven een kleurplaat in volgens instructies. Toen de kinderen werd gevraagd om het gezicht te kleuren in ‘huidskleur’ nam iedere leerling ongeacht zijn of haar afkomst hetzelfde kleurpotlood: lichtroze. “Kinderen zien de wereld in de kleuren die wij ze geven. Dat is een routine die ze aannemen door wat ze horen en zien in verhalen, films en kleurplaten. We verliezen daardoor veel van de rijke diversiteit uit het oog. En dat willen we met deze kleurpotloden bespreekbaar maken”, verduidelijkt schepen Wadera. De actie met de kleurpotloden kadert binnen een groter project: ‘Leuven Zonder Racisme’. Hiermee maakt de stad Leuven werk van een racismevrije stad.