Leuvense scholen zetten het klimaat centraal tijdens duurzame week Bart Mertens

12 februari 2020

12u00 0 Leuven De Leuvense scholen zetten deze week het klimaat extra in de kijker. Tijdens workshops, evenementen en educatieve acties werken leerlingen uit het lager en het middelbaar onderwijs rond duurzaamheid. Stad Leuven slaat hiervoor de handen in elkaar met Oxfam, Goodplanet, Djapo, BOS+ en Studio Globo.

Dit schooljaar schreven 27 van de 43 lagere en 12 van de 20 Leuvense middelbare scholen zich in als klimaatschool. Ze ondertekenden een charter waarin ze zich engageren om met de leerlingen een jaar lang rond duurzaamheid te werken. In een klimaatactieplan beschrijven ze ook concreet hoe ze dat willen doen. “Veel jongeren zijn vragende partij voor meer aandacht voor klimaat en duurzaamheid op school. We hopen dat deze activiteiten de nodige inspiratie kunnen opleveren om onze jongeren mee vormen tot goed geïnformeerde klimaatburgers. Dat is belangrijk want we willen ook morgen onze klimaatambities waarmaken”, zegt klimaatschepen David Dessers (Groen). “Ik ben blij dat in bijna de helft van de scholen leerkrachten het aanbod hebben vastgepakt. Met dit aanbod helpen we hen om expertise in de klas binnen te brengen en te werken rond duurzaam leven”, vult schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a) hem aan.

Schepen Wadera en schepen Dessers bezochten samen school voor buitengewoon onderwijs Ter Bank in Heverlee. Ze volgden er samen met leerlingen een workshop rond duurzame voeding. De leerlingen zochten samen uit hoe ze goed voor de groenten en het fruit kunnen zorgen op het tijdelijk verlaten veld van een boer die op vakantie is. Ze mochten ook proeven van vergeten groenten als rammenas, koolrabi en pastinaak.