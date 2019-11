Leuvense scholen De Wijnpers en Stroom ontvangen huursubsidie van 19.500 euro EDLL

22 november 2019

15u04 0 Leuven De Leuvense scholen De Wijnpers en Stroom hebben van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een huursubsidie van meer dan 19.500 euro ontvangen. De scholen kunnen met deze subsidie op korte termijn extra plaatsen in de klas realiseren.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft een huursubsidie van 13.510 euro gegeven aan De Wijnpers in Leuven. Zo kan de school op korte termijn extra plaatsen in de klas realiseren. De huursubsidie zorgt voor 66 extra plaatsen in de school. Ook Stroom ontvangt 6.000 euro aan huursubsidie. Op deze manier kunnen de lokale scholen snel investeren in extra ruimte en meer plaatsen.