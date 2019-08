Leuvense scale-up Guardsquare genomineerd voor prijs van de Vlaamse regering Bart Mertens

28 augustus 2019

11u30 3 Leuven Dit jaar organiseert EY voor de 14e keer de ‘Prijs van de Vlaamse Regering voor de Scale-up van het Jaar’. Guardsquare uit Leuven is één van de finalisten en moet het opnemen tegen Intracto (Herentals), Lansweeper (Dendermonde) en Silverfin (Gent). De winnaar zal zijn trofee op 8 oktober ontvangen uit handen van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport.

Met de ‘Prijs van de Vlaamse Regering voor de Scale-up van het Jaar’ wil de Vlaamse regering groeibedrijven in de kijker zetten die het afgelopen jaar een mooi parcours hebben afgelegd. Dit jaar zal de prijs al voor de 14e keer worden uitgereikt in aanwezigheid van de top van het Belgische bedrijfsleven. “Met de ‘Prijs van de Vlaamse Regering voor de Scale-up van het Jaar’ geven we al 14 jaar een duwtje in de rug van snelgroeiende ondernemingen. Zij vormen de economie van morgen en spelen een belangrijke rol in de creatie van jobs en welvaart. Wij willen deze talentvolle bedrijven stimuleren om hun ondernemingsspirit verder te zetten en ook andere startende bedrijven verder omhoog te stuwen”, aldus Stefan Olivier, vennoot en Markets Leader EY België. De opvolger van het Gentse Ontoforce, de winnaar in 2018, zal aangekondigd worden door de jury op dinsdag 8 oktober en zal zijn trofee ontvangen uit handen van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport. Ook de koning zal aanwezig zijn op de uitreiking.