Leuvense restaurants promoten alcoholvrije dranken. Ontdek zelf ‘de Fonzie’ tijdens campagne RestoSafe Bart Mertens

17 december 2019

16u07 7 Leuven Met RestoSafe promoot de stad Leuven samen met enkele Leuvense restaurants al voor de vierde keer veilig rijgedrag na een avondje uit. De campagne loopt van 20 december tot 31 januari, niet toevallig tijdens de feestdagen.

Heel wat deelnemende restaurants doen een extra inspanning tijdens campagne RestoSafe. Ze serveren originele alcoholvrije dranken zoals mocktails, huisgemaakte thee en limonades en alcoholvrije cava. Sommige zaken serveren ook de ‘Fonzie’. Dat is een mocktail op basis van passievrucht en non-alcoholisch gemberbier die speciaal voor de campagne werd ontwikkeld door Dave Aertgeerts. “Heel wat restaurants spelen in op meer veiligheid tijdens de feestperiode. We zien steeds meer initiatieven, ook buiten de RestoSafe-campagne. De ‘Fonzie’ viel in een aantal restaurants zo in de smaak dat hij een vast plaatsje op de drankenkaart veroverde. De stad Leuven is bijzonder opgetogen omdat men met de ‘Fonzie’ als Leuvens symbool een aantrekkelijk alcoholvrij aanbod wil promoten”, zegt schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V).

Alcoscans

Horeca Leuven en Horeca Forma Vlaanderen willen restaurants graag verder ondersteunen bij hun inspanningen om een ruimer alcoholvrij aanbod op de kaart te zetten. Wie zelf twijfelt of hij een glaasje te veel op heeft, kan ook de test doen aan de alcoscans in parking Ladeuze en in de Minckelersparking. “Met deze apparaten kunnen bestuurders gratis een alcoholtest uitvoeren vooraleer ze zelf beslissen om achter het stuur te kruipen”, besluit Johan Geleyns.

Je vindt de deelnemende restaurants online op restosafe.be en herkent ze aan de RestoSafe-sticker of -affiche.