Leuvense rechter vraagt persoonlijke verschijning van Walter ‘Pico Coppens’ Michiels in januari Kim Aerts

18 december 2019

20u43 14 Leuven De strafrechter in Leuven eist dat Walter ‘Pico Coppens’ Michiels persoonlijk verschijnt op zijn proces volgende maand. Dat werd andermaal uitgesteld, omdat de voorlopig bewindvoerder van de gewezen acteur uit F.C. De Kampioenen niet mee gedagvaard was.

Normaal zou Walter Michiels (56) zijn straf 4 december gekend hebben. Het parket had in november drie jaar cel gevorderd voor onder meer enkele kleine diefstallen en het bezit van cannabis. Samen met een kompaan stal Michiels in Leuven acht nummerplaten in de Vital Decosterstraat, drie terrastafels aan De Hoorn, een paraplu van een apotheek en een gsm in fakbar Recup in de Tiensestraat. Daarnaast zou hij ook nog iemand met de dood bedreigd hebben. Bovendien legde een koppel uit Holsbeek op 13 november 2018 klacht neer tegen Michiels. Ongevraagd was hij in een stacaravan komen wonen die zich in een bos bevond. Het had heel wat voeten in de aarde om hem daar buiten te werken. Het koppel moest langs de vrederechter passeren om Michiels te laten uitzetten in december vorig jaar. Tijdens de zitting stelden zij zich burgerlijke partij voor 1 euro provisioneel. De rechter kon uiteindelijk geen vonnis vellen, omdat de voorlopig bewindvoerder van Michiels niet mee gedagvaard was.

Kort uitstel

Het is geweten dat het Leuvense parket de fratsen van Michiels ondertussen beu is. Om het proces niet op de lange baan te schuiven, werd gekozen voor een uitstel op korte termijn. Op 8 januari volgend jaar wordt de zaak opnieuw gepleit en daarom heeft de rechter in een tussenvonnis de persoonlijke verschijning van de acteur gevorderd. Zijn advocaat hield altijd vol dat het moeilijk was om zijn cliënt te bereiken. “Het is heel moeilijk om hem te vinden. Als hij mij toch belt, doet hij dat met een anoniem nummer”, verduidelijkte de raadsman in de rechtbank. Michiels nam ondertussen zijn intrek in een chalet in een bos in Kessel-Lo. De wijkagent daar is ondertussen op de hoogte van Michiels’ nieuwe verblijfplaats.

Zedenfeiten

“Of hij er gedomicilieerd is of hij het pand gekraakt heeft, daar communiceren wij niet over”, zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. “Hem aanhouden voor zijn proces in januari kan alleen met een aanhoudingsbevel van de rechter. En daar hebben wij geen informatie over. We hebben ook geen weet van klachten op zijn nieuwe verblijfplaats”, zegt Del Piero. Verwacht wordt dat het parket op 8 januari opnieuw drie jaar cel zal vragen voor alle feiten samen. Met die straf kan de rechter beslissen om Michiels onmiddellijk te laten aanhouden. Een vordering tot internering behoort voorlopig niet tot de mogelijkheden, omdat Michiels zijn kat stuurde naar de psychiater. En het laatste psychiatrisch onderzoek dateert al van 2013. Op 10 maart wordt Michiels opnieuw in de correctionele rechtbank verwacht. Dan staat hij er terecht voor zedenfeiten.