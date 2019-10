Leuvense rapper Vinci slaat keihard terug met EP ‘Baksteen’. Zwangere Guy is fan: “2019 wordt van hem” Bart Mertens

08 oktober 2019

18u00 0 Leuven Het is zover: de 23-jarige Vinci uit Leuven brengt op 25 oktober zijn langverwachte plaat ‘Baksteen’ uit. “Baksteen want de EP is kei-keihard”, klinkt het. Zwangere Guy is alvast fan van zijn Leuvense collega en belooft hem een gouden toekomst.

Toen de Leuvense rapper Vinci in januari 2018 zijn eerste soloplaat ‘Controle’ op de wereld los liet, was dat voor heel wat mensen binnen de urban scene een verademing. Vinci stond al langer bekend als iemand met veel talent en zijn eerste plaat bevestigde het lof dat hem werd toegeworpen. De plaat, met onder andere een ‘featuring’ van Zwangere Guy, kreeg dan ook heel wat lovende reacties in binnen-en buitenland. Ook optredens bleven niet uit. Zo stond Vinci onder meer in het voorprogramma van Nederlandse grootheden Zwart Licht, Sevn Alias, Leafs, Mula B en Kevin. Enkele losse singles volgden maar in de tussentijd werkte de Leuvense rapper aan nieuwe muziek met verschillende producers en rappers. Het resultaat mag er zijn want de EP ‘Baksteen’ komt eind deze week uit. Zwangere Guy is alvast bijzonder enthousiast. “Hou deze G in het oog want 2019 wordt van hem”, klinkt het. Vrijdagnamiddag kan je op HLN Leuven de videoclip van de eerste single ‘Fall’ uit de EP ‘Baksteen’ ontdekken.