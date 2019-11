Leuvense rapper Vinci (23): “Zwangere Guy is een voorbeeld voor mij” Redactie

21 november 2019

17u32 0 Leuven Hij wordt omschreven als één van de grootste talenten uit de Belgische hiphop-scene en niemand minder dan Zwangere Guy is fan van het eerste uur…We hebben het over de 23-jarige Leuvense rapper Vinci die onlangs zijn EP ‘Baksteen’ op de wereld losliet. De hoogste tijd voor een openhartig gesprek met een muzikaal talent dat door kenners een grote toekomst wordt voorspeld.

Rapper Vinci is hot. De 23-jarige Leuvenaar bewees in het verleden al over een stevige dosis talent te beschikken met de single ‘Vitruvius’ en de EP ‘Controle’ maar de vlam is duidelijk nog niet gedoofd. Eind oktober verscheen de EP ‘Baksteen’ en zopas liet Vinci de singles ‘Fall’ en ‘15K’ los op de wereld. Eerder liet Vinci zich al opmerken in het voorprogramma van Nederlandse grootheden Zwart Licht, Sevn Alias, Leafs, Mula B en Kevin. De EP ‘Baksteen’ zou wel eens de grote doorbraak kunnen betekenen voor Vinci die Zwangere Guy tot zijn fans mag rekenen.

Mijn jeugd is inderdaad een inspiratiebron. Gebroken gezinnen, geen zin in school,… soms had ik schijt aan alles Vinci

Zwangere Guy liet zopas de volgende woorden optekenen: “Hou deze G in het oog want 2019 wordt van hem!” Dat moet je veel plezier doen, toch?

“Zwangere Guy heeft al heel veel gedaan voor mijn muzikale carrière. Ik ken hem ondertussen vijf jaar nadat ik Stikstof had leren kennen. Het is voor mij moeilijk om te zeggen dat Zwangere Guy geen voorbeeld is voor mij. Ik werkte ook al met hem samen voor een nummer op de EP ‘Controle’. En binnenkort -op 17 december- sta ik in het voorprogramma van Zwangere Guy in de Leuvense concertzaal Het Depot. Ik beschouw die kans als een eer, zeker in mijn thuisstad.”

Je nieuwe EP ‘Baksteen’ kwam eind oktober uit. Wat mogen de mensen verwachten?

“De EP kreeg de naam ‘Baksteen’ want de nummers zijn keihard. De eerste single ‘Fall’ werd meteen goed onthaald en kreeg heel wat lof. Zopas lanceerden we de de tweede single ‘15K’. Voor dat nummer werkte ik samen met JAY MNG, finalist van de Nieuwe Lichting 2017. Wat kunnen de mensen verwachten van ‘Baksteen’? Ik moet zeggen dat het een eerder donkere EP is geworden. Ik heb bewust gekozen voor kortere, duistere tracks. Voor mij is ‘Baksteen’ een hoofdstuk dat nog afgesloten moest worden in mijn leven. De EP vertelt een deel van mijn muzikale geschiedenis die ik niet kon achterlaten.”

In welke mate vertelt ‘Baksteen’ ook je persoonlijke geschiedenis?

“De nummers gaan niet zozeer over mezelf. Ik verdiep me eerder in meer algemene thema’s zoals geld en criminaliteit, om twee voorbeelden te noemen. De enige echt persoonlijke track op ‘Baksteen’ is ‘Leo’ maar voor de rest zijn het dus tracks die eerder voorkomen in de traditionele rap. De tracks knallen echt en zijn misschien net iets minder toegankelijk voor het grote publiek. Echte straatrap, zeg maar. Maar nogmaals, ik moest deze EP maken om mijn weg te vinden naar een nieuwe richting in mijn muzikale carrière.”

Krijgen we in de toekomst dan een andere Vinci te horen?

“Qua thema’s zit ik ondertussen al op een ander spoor. Momenteel ben ik vooral bezig met iets minder zware beats. Het blijft uiteraard rap maar muzikaal is het minder zwaar. Ik ben ondertussen iets ouder en schrijf vaker vanuit mijn eigen ervaringen in het leven. In de toekomst zullen de mensen merken dat mijn muziek dieper ingaat op mijn persoon.”

Rapartiesten schrijven vaak over een moeilijke jeugd en alles wat daarbij komt kijken. Is dat ook bij jou het geval geweest?

“Mijn jeugd is inderdaad een inspiratiebron. Gebroken gezinnen, geen zin in school,… soms had ik schijt aan alles. Zo ging het wel een beetje tussen mijn 16 en 18 jaar. Ik had lak aan regels en werd vaak omringd door mensen die in een minder gemakkelijke situatie zaten. Mijn boosheid over onrechtvaardigheid in het leven zal er bij mij altijd wel een beetje blijven inzitten maar anderzijds moet ik zeggen dat ik ondertussen veel stabieler in het leven sta. Ik ervaar meer rust in mijn hoofd.”

Rock Werchter? Ja, dat is mijn droom want het is in zekere zin een thuiswedstrijd Vinci

Hoe ben je in de rap gerold als jonge gast?

“Ik ben opgegroeid in een muzikaal huis. Pa was een zanger en vanaf mijn twaalfde begon ik zelf muziek te schrijven. Rap kwam pas om de hoek loeren toen ik 16 jaar oud was en ik vond er meteen mijn draai in. Ik heb dan eens een plaatje gemaakt in een studio bij een kameraad. We hebben dat op YouTube gelanceerd en tot onze verbazing kwamen er vrijwel meteen veel goede reacties op. In 2018 volgde dan de EP ‘Controle’ en ook daar kwamen goede reacties op. De single met videoclip kreeg al snel 12.000 views. In die periode ben ik ook beginnen optreden, voornamelijk in eigen land maar ik deed bijvoorbeeld ook een show in Tilburg. Toen was de trein vertrokken…Nu is er ‘Baksteen’ maar ik mik na die EP op een volledig album. Dat zou ik graag begin 2020 uitbrengen.”

Slotvraag: waar staat Vinci binnen vijf jaar?

“Moeilijk in te schatten maar ik hoop nog steeds muziek te maken want het is een echte passie. Uiteraard wil ik muzikaal nog evolueren en doorbreken bij het grote publiek. Ik wil bijvoorbeeld heel graag optreden op festivals. Niet om rijk te worden want geld op zich is niet belangrijk voor mij. Ik wil vooral een verhaal vertellen aan de mensen en rapmuziek is mijn taal om dat doel te bereiken. Ik wil de mensen een boodschap geven en laten nadenken over het leven. Rock Werchter? Ja, dat is mijn droom want het is in zekere zin een thuiswedstrijd. Eigenlijk wil ik gewoon zoveel mogelijk optreden de komende jaren en het maakt me al niet uit op welk podium ik mijn ding kan doen.”

