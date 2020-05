Leuvense ramadan goed verlopen in coronatijden JSL

23 mei 2020

16u48 0 Leuven De ramadan is voor moslims een belangrijke maand. Ze staat in het teken van bezinnen, vasten, samenzijn en avondgebed in de moskeeën. Door de coronamaatregelen konden veel gezamenlijke activiteiten niet plaatsvinden. De ramadan verliep dit jaar dus anders dan andere jaren. Ook in Leuven was het een maand lang ‘coronaproof’ ramadan.

Traditioneel organiseren moskeeën tijdens de ramadan elke dag een publieke iftar. Dit is de avondmaaltijd die vlak na zonsondergang het vasten doorbreekt en waarop iedereen, zowel moslim als niet-moslim, welkom is. “Dat samen aan tafel gaan, is altijd een mooi moment van ontmoeting en verbinding tussen Leuvenaars met verschillende achtergronden. Dit jaar kon dit vanzelfsprekend niet doorgaan,” vertelt Lalynn Wadera, schepen van diversiteit.

‘Coronaproof’ iftarpakketten

Tijdens de ramadan is het de traditie dat moskeeën dagelijks een iftarmaaltijd organiseren voor mensen die daar niet zelf voor kunnen zorgen. Deze maaltijden konden dit jaar niet plaatsvinden. Toch bleven de moskeeën niet bij de pakken zitten. “Als alternatief stelden ze iftarpakketten samen. Ze zijn volledig ‘coronaproof’ en bestaan uit ingrediënten en gerechten die typisch zijn voor de iftar, zoals droge voeding, dadels en zoetigheden. Iedereen die dat wilde, kon een iftarpakket aanvragen bij één van de Leuvense moskeeën. Ze bedeelden tientallen pakketten, zowel bij moslims, als bij niet-moslims,” vervolgt schepen Wadera.

Jongerenwerkers en buurtwerkers gingen van bij de start van de maatregelen op pad om inwoners te informeren, te peilen naar hun welzijn en te helpen waar nodig. “Sinds de start van de ramadan hebben onze buurt- en jongerenwerkers daar een extra ronde aan toegevoegd: na zonsondergang gingen ze op pad om vastende moslimjongeren te bereiken,” vertelt schepen Wadera. “Ook al was deze periode voor velen een uitdaging, de Leuvense moslimjongeren hebben zich mee ingezet om ieders gezondheid te beschermen.”

Samenwerking

De ramadan is traditioneel een drukke periode voor de Leuvense winkeliers, vooral voor halal speciaalzaken. “De stadsdiensten stonden in nauw contact met de winkeliers en ondersteunden hen bij het naleven van de beschermingsmaatregelen,” aldus schepen Wadera.

“Zoals ieder jaar stonden solidariteit, vrijgevigheid en samenzijn centraal tijdens de ramadan,” zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Maar anders dan andere jaren gebeurde het binnen het gezin, via digitale communicatie en met de verdeling van iftarpakketten. Ik wil iedereen bedanken voor het goede verloop van de ramadan en voor de vlotte samenwerking. Ik hoop dat de Leuvense moslims ook dit jaar een betekenisvolle ramadan hebben beleefd en wens iedereen een gezegend Suikerfeest,” besluit Ridouani.