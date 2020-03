Leuvense Primer Academy organiseert grootste interclub powerlifting in België EDLL

07 maart 2020

16u41 0 Leuven De Leuvense sportclub Primer Academy organiseert op zaterdag 14 maart de grootste interclub powerlifting in België. Voor wie het niet kent: powerlifting is een krachtsport waarbij atleten maximale gewichten proberen te heffen terwijl ze ‘squats’, ‘bench presses’ en ‘deadlifts’ uitvoeren. Maar liefst 108 krachtsporters tekenen present op de wedstrijd in Leuven. “Daarmee wordt het de grootste interclub powerlifting in België”, klinkt het.

De Leuvense sportclub Primer Academy organiseert op zaterdag 14 maart een wedstrijd powerlifting. Sommige doet het een belletje rinkelen, andere wellicht niet. Op zo’n competitie proberen tal van atleten maximale gewichten te heffen terwijl ze squats, bench presses en deadlifts uitvoeren. En dat een volledige dag. “Vroeger was powerlifting niet zo populair, maar de laatste jaren kent de sport een opvallende opmars”, vertelt organisator Jasper Van Oost van Primer Academy. “We hebben geprobeerd om met Primer ‘next level’ te gaan voor de organisatie en dat is duidelijk gelukt. Maar liefst 108 atleten tekenen present en dat is een recordaantal in ons land. Met Primer organiseren we dus nu de grootste interclub powerlifting in België”, zegt hij. “Normaal start zo’n wedstrijd om 10 uur tot pakweg 20 uur. Maar omdat er zo uitzonderlijk veel deelnemers zijn, gaan we van start om 7 uur tot middernacht. Het wordt een heel spektakel”, aldus Jasper.

De wedstrijd powerlifting wordt georganiseerd in samenwerking met VGPF, dat is de Vlaamse Gewichtheffers en Powerlifting Federatie. De wedstrijd in Leuven is een van de voorrondes. De winnaars stoten door naar de finale, die later in het jaar plaatsvindt. De competitie gaat door in de trainingsruimte van Primer Academy, aan de Kolonel Begaultlaan in Wilsele. Voor bezoekers is het evenement gratis en worden er tal van eet- en drankstandjes voorzien. Je kan dus een volledige dag een blik werken op de krachtsporters.