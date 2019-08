Leuvense postzegels zijn schot in de roos Bart Mertens

24 augustus 2019

19u00 0 Leuven Dit jaar bestaat de Leuvense afdeling van de Koninklijke Vlaamse Bond Postzegelverzamelaars 65 jaar. Om dit te vieren organiseerde de postzegelkring in samenwerking met de stad Leuven zaterdag een expo in het Don Bosco Centrum in Kessel-Lo. De zegels over Leuven werden voor het eerst aangeboden.

Liefst 33 verzamelingen uit zes verschillende disciplines….Laat het bij deze duidelijk zijn dat postzegels verzamelen een ernstige aangelegenheid is. Dat bleek eens te meer in Don Bosco Centrum in Kessel-Lo waar verzamelaars dit weekend de 65ste verjaardag van Koninklijke Vlaamse Bond Postzegelverzamelaars vierden. Leuk gegeven: meerdere Leuvense thema’s passeren de revue en de vier ‘Leuvense’ postzegels werden in voorverkoop aangeboden.

De zegels over Leuven zijn een echt hebbeding voor verzamelaars maar ook voor Leuvenaars Schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a)

Dat Leuven pronkt op Belgische postzegels doet schepen van Cultuur Denise Vandevoort veel plezier. “De reeks ‘Pleinen van Leuven’ brengt onze stad in het rijtje van Brussel, Brugge, Gent en Namen waarvoor al eerder dergelijke postzegels werden ontworpen. De zegels brengen enkele van onze mooiste pleinen onder de aandacht. Het stadhuis werd zelfs op twee manieren gegraveerd. Een echt hebbeding voor verzamelaars maar ook voor Leuvenaars. Ook het zelfportret van Rinus Van de Velde valt erg in de smaak. Deze Leuvenaar groeide in korte tijd uit tot een van de belangrijkste Belgische kunstenaars. In bibliotheek Tweebronnen kan je sinds enkele jaren een monumentaal werk van hem bewonderen.”