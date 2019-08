Leuvense postzegelliefhebbers vieren feest op zaterdag ADPW

20 augustus 2019

13u38 1 Leuven Hoeveel postzegels hij precies heeft, wil postzegelverzamelaar Casimir Van Roy (83) uit Blanden niet kwijt ‘uit schrik voor inbrekers’. Maar laat er geen twijfel over bestaan, Casimir is een filatelist pur sang. Begin dit jaar wees hij de stad Leuven en bpost op een fout in de nieuwe postzegelcollectie van Leuven, waar de zegel van het stadhuis dubbel op stond. Maar ondertussen kijkt hij reikhalzend uit naar deze zaterdag. Vanaf dan worden de vijf, of vier, zo u wil, postzegels in voorverkoop aangeboden in het Don Bosco Centrum in Kessel-Lo.

Dit jaar bestaat de Leuvense afdeling van de Koninklijke Vlaamse Bond Postzegelverzamelaars 65 jaar. Om dit te vieren organiseert de postzegelkring, waar Casimir Van Roy al ongeveer van in den beginne lid van is, in samenwerking met de stad Leuven op zaterdag 24 augustus van 9 tot 17 uur een regionale competitieve postzegeltentoonstelling in het Don Bosco Centrum, in de Ortolanenstraat in Kessel-Lo (een zijstraat van de Platte Lostraat, nvdr). Je kan er 33 verzamelingen uit zes verschillende disciplines bekijken. Diverse Leuvense thema’s passeren de revue. Bovendien worden er vier ‘Leuvense’ postzegels in voorverkoop verkocht.

Vier of vijf, dat is een discussie zonder einde. De ‘Pleinen van’-reeks staat dit jaar in het teken van Leuven maar voor de afbeelding van het stadhuis zijn twee dezelfde zegels gebruikt. De drie andere afbeeldingen geven de universiteitsbibliotheek, de universiteitshal en de Sint-Pieterskerk weer. Maar die vijfde prent ontbreekt dus. “Het is misschien de eerste keer in 20 jaar dat ik uit mijn krammen schiet, maar het is echt een flagrante blunder. Een blamage voor Leuven”, zei Casimir Van Roy al eerder. “De stad heeft meer dan afbeeldingen genoeg aangereikt om vijf prenten op te vullen. Men wekt de indruk dat Leuven niet meer in huis heeft dan dit. Terwijl er nog zo veel mooie pleinen en gebouwen te vinden zijn. Het is een blamage”, klonk het in februari. De liefde voor postzegels is echter te groot bij Casimir en dus kijkt hij reikhalzend uit naar zaterdag. “Ik heb zowat elke postzegel van België, van pater Damiaan en Andreas Vesalius tot de eerste zegel van Leuven en de oude en de nieuwe bibliotheek van Leuven. In totaal heb ik een zeventigtal zegels van Leuven. Ondanks die fout van bpost met het ‘dubbeltje’ van het stadhuis, kan ik niet wachten tot het zaterdag is”, meent Casimir. En terecht, want er staat een primeur op de planning.

“Niet lang na het verschijnen van de eerste postzegel werden deze kunstwerkjes al verzameld. Reeds in 1870 werd in Frankfurt de eerste tentoonstelling gehouden. Pas na WOII werd deze hobby meer en meer beoefend door het grote publiek. Voor de eerste keer is de Leuvense afdeling van de Koninklijke Vlaamse Bond Postzegelverzamelaars gastheer voor een organisatie van een filatelistische tentoonstelling met wedstrijdkarakter. En dit zet onze 65ste verjaardag nog meer luister bij”, zo vertellen voorzitter Rudy De Vos, secretaris Tony Dewit en penningmeester Gunnar Bergman van de Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars Afdeling Leuven.

Leuven op Belgische postzegels

Bpost brengt ook vier nieuwe Belgische postzegels op de markt: ‘Pieter Bruegel de Oude’, ‘Pleinen van Leuven’, ‘Diversiteit’ en ‘Zelfportret van Rinus Van de Velde’. Deze uitgiften zijn in voorverkoop te koop op de postzegeltentoonstelling tussen 10 en 15 uur. Verschillende ontwerpers zullen er signeren.

“We zijn erg blij met deze nieuwe postzegels”, vertelt schepen van cultuur Denise Vandevoort (sp.a). “Leuven komt zo in het rijtje van Brussel, Brugge, Gent en Namen waarvoor al eerder dergelijke postzegels werden ontworpen. De zegels brengen enkele van onze mooiste pleinen onder de aandacht. Het stadhuis werd zelfs op twee manieren gegraveerd. Een echt hebbeding voor verzamelaars én Leuvenaars”, aldus Vandevoort.

Ook het zelfportret van Rinus Van de Velde valt erg in de smaak. “Deze Leuvenaar groeide in korte tijd uit tot een van de belangrijkste Belgische kunstenaars”, vervolgt Vandevoort. “In bibliotheek Tweebronnen kan je sinds enkele jaren een monumentaal werk van hem bewonderen”, klinkt het.

De postzegelvereniging brengt het feestjaar nog extra onder de aandacht door de uitgifte en verkoop van twee MyStamps (gepersonaliseerde postzegels, nvdr.). De Koninklijke Vlaamse Bond Postzegelverzamelaars Afdeling Leuven en de stad Leuven nodigen alle belangstellenden van harte uit op deze feestelijke dag.