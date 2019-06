Leuvense politie zet extra personeel in voor actie ‘veiligheid in het centrum’ EDLL

30 juni 2019

13u40 0

Vrijdagnacht zette de Leuvense politie zestien extra personeelsleden in voor een actie ‘Veiligheid in het Centrum’. Dergelijke acties werken zowel preventief als repressief. De zichtbare aanwezigheid wierp alleszins vruchten af, want het bleef al bij al een rustige uitgaansnacht. De inzet van een drugshond zorgde er wel voor dat er zeventien mensen betrapt werden met drugs op zak. Ze hadden vooral kleine hoeveelheden cannabis mee, maar er werd ook cocaïne aangetroffen. Er werden ook negentien GAS-boetes uitgedeeld voor algemene overlast, voornamelijk wildplassen.